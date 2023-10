A la tête du groupe F, le Maroc a hérité de la DR Congo, la Zambie et Tanzanie lors du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations effectué, ce jeudi 12 octobre à Abidjan.

Placés dans le premier chapeau, les Lions de l’Atlas viennent de connaître leurs trois adversaires de la phase de poules, lors du tirage au sort de la CAN Côte d’Ivoire 2023 qui a eu lieu ce jeudi à Abidjan.

La sélection nationale a hérité du groupe F aux côtés de la DR Congo, la Zambie et la Tanzanie.

The groups are set. ✅#TotalEnergiesAFCON2023 is now ready to kick off in January! 🇨🇮⚽️ pic.twitter.com/Xxanb9FDzp

— CAF (@CAF_Online) October 12, 2023