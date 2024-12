Ce jeudi, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les listes des joueurs et joueuses retenus pour la cérémonie des CAF Awards qui se déroulera ce soir à partir de 19h00 à Marrakech.

À quelques heures seulement du lancement de la tant attendue cérémonie des CAF Awards, l’instance africaine a dévoilé les listes des joueurs et joueuses toujours en lice dans les différentes catégories. Et encore une fois, le Maroc est présent en force.

En effet, le Royaume fait partie des 3 équipes nationales féminines toujours en course pour le prix de la sélection de l’année. L’on y retrouve les Lionnes de l’Atlas aux côtés de la sélection du Nigéria et de l’Afrique du Sud.

Quant au prix “Jeune joueuse de l’année”, une seule marocaine y figure: Doha El Madani, jeune attaquante de l’AS FAR d’à peine 17 ans. Si cette dernière est retenue pour ce sacre c’est en partie grâce à ses performances XXL lors de la Ligue des champions de la CAF où elle s’est démarquée en marquant 4 buts dont un qui a permis au club de la capitale de se qualifier en finale à la dernière minute.

Doha El Madani est également finaliste dans la catégorie “Interclub joueuse de l’année”… Mais elle n’est pas la seule marocaine nominée puisque Sanaa Mssoudy, attaquante de l’AS FAR, concourt aussi pour ce sacre. Il s’agit d’une des joueuses les plus techniques du Maroc. Et comme sa coéquipière, les supporters de l’AS FAR n’oublieront jamais son apport aux différents titres qu’a remporté le club.

Pour la catégorie “Club de l’année” (féminin), c’est encore l’AS FAR qui représente le pays. Championnes du Maroc en titre et 8 fois consécutives, les Militaires dominent le football national depuis plusieurs années. En LDC, elles ont atteint la finale cette année après un parcours exceptionnel. L’AS FAR féminine demeure le seul club marocain à avoir remporté cette compétition continentale.

La gardienne de but de l’AS FAR, Khadija Er-Rmichi, par ailleurs gardienne des Lionnes de l’Atlas, a réalisé une campagne africaine de très haut niveau. Elle a su repousser plus d’une dizaine d’occasions franches ainsi que des penaltys. C’est en partie grâce à ses arrêts décisifs que le club de Rabat a pu s’imposer.

Concernant le prix de « Coach de l’année » des clubs féminins, l’on retrouve les deux entraîneurs marocains qui se sont opposés lors de la finale de la Ligue des champions de la CAF à savoir Lamia Boumehdi, coach du TP Mazembe et Mohamed Amine Alioua coach de l’AS FAR.

Par ailleurs, Eliesse Ben Seghir qui faisait partie de la short liste des “Jeunes joueurs de l’année” a été évincé. Pourtant, le milieu offensif marocain de l’AS Monaco réalise un excellent début de saison avec son club. Toutefois, son coéquipier Sénégalais Lamine Camara est toujours en lice en compagnie des Ivoiriens, Karim Konaté (RB Salzburg) et Oumar Diakité (Reims).

Voici les listes finales:

Coach de l’année (clubs féminins)

Lamia Boumehdi

Mohamed Amine Alioua

Ahmed Ramadan

Thinasonke Mbuli

Interclub joueuse de l’année

Doha El Madani

Sanaa Mssoudy

Lacho Flora Marta

Gardien de but de l’année

André Onana

Yahia Fofana

Ronwen Williams

Gardienne de but de l’année

Khadija Er-Rmichi

Chiamaka Nnadozie

Andile Dlamini

Sélection nationale (hommes) de l’année

Côte d’Ivoire

Nigéria

Afrique du Sud

Sélection nationale (femmes) de l’année

Maroc

Nigéria

Afrique du Sud

Jeune joueur de l’année

Karim Konaté

Oumar Diakité

Lamine Camara

Jeune joueuse de l’année

Doha El Madani

Habiba Sabry

Chiamaka Okwuchukwu

Joueur interclub de l’année

Ahmed Sayed “Zizo”

Hussein El Shahat

Ronwen Williams

Club de l’année (hommes)

Al Ahly

Zamalek

Mamelodi Sundowns

Club de l’année (femmes)

AS FAR

TP Mazembe

Edo Queens