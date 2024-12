Achraf Hakimi fait partie cette année des cinq finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l’année.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement dévoilé ce lundi la liste des cinq finalistes dans chaque catégorie masculine pour les CAF Awards 2024, incluant l’international marocain Achraf Hakimi, qui concourt pour le titre de Joueur Africain de l’Année.

Aux côtés du latéral droit des Lions de l’Atlas, les prétendants au prestigieux titre de Joueur Africain de l’Année comprennent Simon Adingra (Côte d’Ivoire/Brighton & Hove Albion), Serhou Guirassy (Guinée/), Ademola Lookman (Nigéria/Atalanta) et Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns).

La prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2024 se déroulera à Marrakech le 16 décembre.

The race is intense, the votes are distributed evenly and we’re in for 𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝. 👀

Ladies and gentlemen, your Men’s Player of the Year ̶T̶o̶p̶ ̶3̶ Top 5. 🌟#CAFAwards2024 | @SSFootball pic.twitter.com/LSgVlAMpra

— CAF_Online (@CAF_Online) December 12, 2024