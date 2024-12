Le Paris SG respire un peu mieux en Ligue des champions après son succès 3-0 mardi à Salzbourg, lors de la 6e journée.

L’équipe de Luis Enrique décroche enfin une deuxième victoire et remonte provisoirement à la 24e place (la dernière qualificative pour les barrages) à deux journées de la fin de la phase de ligue.

En Autriche, Gonçalo Ramos a mis les Parisiens sur la bonne voie (30e), avant des buts signés Nuno Mendes (72e) et Désiré Doué (85e).

Great evening in Salzburg for our Red and Blue.

LET’S GO PARIS ❤️💙#SALPSG 0-3 I #UCL ✨ pic.twitter.com/spNY2sLu4C

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 10, 2024