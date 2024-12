Un quart d’heure plus tard, après une énième combinaison sur le côté droit du Barça entre Lamine Yamal et Jules Koundé, le latéral droit français a centré pour Fermin Lopez. Le gardien de Dortmund Gregor Kobel a repoussé la reprise légèrement déviée, et Ferran Torres, entré en jeu quelques minutes plus tôt, en embuscade et couvert par la défense de Dortmund, a redonné l’avantage aux Catalans (75e).

Dortmund a encore une fois immédiatement recollé au score grâce à Serhou Guirassy, profitant d’une sortie hasardeuse du gardien barcelonais Inaki, après une balle dans la profondeur pour Pascal Gross.