L’entraîneur de l’AS FAR, Mohamed Amine Alioua, a souligné que son équipe croyait à la victoire face au FC Masar en demi-finale de la Ligue des champions féminine de la CAF, notant que la finale contre le TP Mazembe sera « totalement différente » du match du premier tour contre le même adversaire.

Lors de la Conférence de presse d’après match remporté par les Militaires face aux Égyptiennes (2-1), mardi au stade El Abdi à El Jadida, Amine Alioua a indiqué que les joueuses de l’AS FAR ont su gérer la pression tout au long de la rencontre et, en l’occurrence, après avoir encaissé un but surprenant dans les dernières minutes.

Il a relevé que l’expérience est déterminante dans ce type de match.

Par ailleurs, le coach de l’AS FAR a salué les prestations de la gardienne Khadija Er-Rmichi, décisive depuis le début de la compétition et qui a arrêté un pénalty dans ce match.

Quant à la finale contre le TP Mazembe, Amine Alioua a fait savoir que l’AS FAR gardera le même état d’esprit et jouera pour hisser haut le drapeau national, garder le trophée à la maison et honorer les attentes du public marocain.

Pour sa part, Khadija Er-Rmichi, désignée meilleure joueuse du match, s’est dite heureuse et honorée de retrouver la finale au Maroc, qualifiant sa récompense de « résultat d’un travail collectif ».

De son côté, le coach du FC Masar, Ahmed Ramadan, s’est dit satisfait de la prestation de son équipe qui découvre cette compétition pour la première fois. « Nous avons joué contre une équipe forte, expérimentée et bien motivée », a-t-il dit.

« Je n’ai pas de regrets, nous avons atteint la demi-finale et il nous reste encore une petite finale à jouer que nous voulons gagner », a-t-il ajouté.