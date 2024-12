La Juventus a repris des couleurs et l’espoir de poursuivre sa route en Ligue des champions en battant Manchester City, toujours aussi décevant, 2 à 0, mercredi à Turin.

Qui se rassemble s’assemble: l’adage a souvent collé à ce choc entre deux équipes au style de jeu et aux ambitions identiques, mais en panne de résultats et de confiance.

وستون ماكيني يسجل هدفاً على الطائر في شباك مانشستر سيتي#دوري_أبطال_أوروبا #يوفنتوس_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/LLwJ3pwP3h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2024

Après une première période ennuyeuse et sans éclat avec un seule occasion de but par équipe –un tir de Kenan Yildiz à la 19e minute pour la Juve, un duel perdu par Erling Haaland face à Michele Di Gregorio à la 40e pour City– dans un Allianz Stadium frigorifié, le club le plus titré du football italien a assommé le champion d’Angleterre au retour des vestiaires grâce à Vlahovic et McKennie.

Grâce à ce succès, son premier en Ligue des champions depuis deux mois et seulement son septième en 21 matches toutes compétitions confondues, la Juve qui n’a perdu qu’un seul match cette saison mais collectionne les nuls (11), s’est replacée avec ses 11 points dans la course à la qualification pour les barrages.

دوشان فلاهوفيتش يفتتح التسجيل ليوفنتوس في شباك مانشستر سيتي#دوري_أبطال_أوروبا #يوفنتوس_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/UKAQhlL7YY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2024

City qui a concédé une septième défaite depuis le 30 octobre, reste bloqué à huit points et ne compte plus qu’un point d’avance sur le PSG, première équipe virtuellement éliminée.

« C’est la victoire de l’ambition et de la solidarité, c’est un succès mérité (…) On va dans la bonne direction, avec une idée de jeu qui est claire pour tout le monde », s’est réjoui Thiago Motta sur Prime Video.

« On est une équipe très jeune, il nous manque de l’expérience, mais cette victoire peut être un tournant », a espéré Dusan Vlahovic.

L’ouverture du score est venue d’une superbe reprise acrobatique de Federico Gatti, repoussée sur sa ligne par Ederson.

En panique, la défense de City a aussitôt rendu le ballon à Yildiz: le prodige turc a alors centré au second poteau pour Vlahovic qui, limité à seulement deux buts sur les deux derniers mois, a propulsé le ballon au-delà de la ligne malgré une nouvelle parade d’Ederson (54e).

Lire aussi: C1: avec un doublé, Ferran Torres propulse Barcelone à la 2e place

Ce but a eu le mérite de faire sortir City de sa torpeur: les joueurs de Pep Guardiola, dans le sillage d’Ilkay Gundogan, ont brièvement pris l’ascendant, loin toutefois de retrouver le football qui leur a permis de remporter les quatre derniers titres de champion d’Angleterre et la Ligue des champions 2023.

A la 65e minute, Kevin De Bruyne a frappé de loin et le ballon a fusé juste à droite du poteau de Di Gregorio.

Deux minutes plus tard, le gardien italien a sauvé son équipe en détournant une frappe de Gündogan qui prenait le chemin de la lucarne.

Mais ce timide sursaut mancunien a pris fin à la 75e minute sur un contre de la Juve, accéléré par Timothy Weah, entré peu avant, qui a trouvé seul dans la surface de réparation Weston McKennie.

L’international américain, qui avait remplacé Khéphren Thuram à la 69e minute, a doublé la mise avec un reprise de demi-volée qui a trompé Ederson.

« On a fait un bon match, a estimé Guardiola, mais il nous a manqué quelques petites choses pour obtenir un meilleur résultat. Il faut continuer à jouer comme on a joué ce match pour sortir de cette période ».

Il faudra aux Citizens, décimés par les blessures et en bout de cycle, s’imposer le 21 janvier au Parc des Princes face au PSG, autre cador mal en point, pour espérer un printemps européen.