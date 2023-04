C1: Ancelotti met le Real en garde contre un sursaut d’orgueil de Chelsea

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a mis en garde ses joueurs contre un sursaut d’orgueil de Chelsea mardi en quart de finale retour de Ligue des champions, après la défaite des Londoniens (2-0) à l’aller dans la capitale espagnole.

« Chelsea traverse un moment difficile. Je pense que le match de demain (mardi) peut leur offrir l’occasion de sortir de cette mauvaise passe », a prévenu lundi le coach italien.

« Nous sommes conscients de cela, nous en tenons compte et nous allons essayer de jouer notre meilleur football, a poursuivi Ancelotti, nous sommes motivés comme toujours (…) Il reste 90 minutes à jouer et dans ce type de compétition tout peut arriver. »

« Nous ne pensons pas que ce sera facile, nous pensons même le contraire. Je connais bien cette compétition, je sais ce qui peut arriver dans le football », a poursuivi le « Mister », une fois vainqueur de la Ligue des champions en tant que joueur et quatre fois en tant qu’entraîneur, avec Milan (2003, 2007) et le Real (2014, 2022).

La saison dernière, au même stade de la compétition, le Real avait déjà rencontré Chelsea et gagné (3-1) à l’aller à Stamford Bridge, mais avait dû aller en prolongations à domicile pour se qualifier (défaite 3-2).

« L’an dernier, nous pensions que le retour serait le match le plus difficile, a assuré Ancelotti, et nous avions pourtant l’avantage. Ensuite, ce qui est arrivé est arrivé. Notre but est d’avoir moins à nous battre demain. »

Après la victoire des Merengues lors du dernier classico, «Carletto» a prédit un nouveau Ballon d’or pour pour Karim Benzema auteur d’un triplé et d’une la passe décisive de grâce auxquels le Real Madrid, battu 1-0 à l’aller, a renversé la situation en s’imposant 4-0 au Camp Nou.

En conférence de presse après l’écrasante victoire des Merengues contre le Barça, entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, n’a pas tari d’éloges l’homme du match Karim Benzema.

«On a fait un match complet. On a souffert pendant la première période, où on a éprouvé des difficultés notamment dans nos sorties de balle, puis le premier but a changé la dynamique du match», a affirmé «Carletto».