BYD a lancé son nouveau modèle Seal U DM-i au sein de son showroom à Casablanca, un SUV hybride rechargeable qui affiche de bonnes performances et une autonomie combinée impressionnante de 1.080 km et de 80 à 100 km en mode 100 % électrique.

Elégant et imposant, ce modèle BYD Seal U DM-i, attrayant par son design cache de belles performances. Son extérieur combine des éléments esthétiques inspirés des océans et des éléments de design futuriste, avec un langage X-design unique.

Avec ses dimensions de 4775 mm de longueur, 1890 mm de largeur et 1670 mm d’hauteur, le SUV offre un espace intérieur spacieux pour ses passagers, de quoi rassurer les grands gabarits.

La console centrale se dote d’une imposante tablette tactile de 15,6 pouces qui a l’avantage d’être rotative. L’intérieur est équipé d’éclairage d’ambiance, d’une caméra panoramique à 360°, d’un toit panoramique, d’un système de sonorisation Dirac (9 haut-parleurs), et est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

Plus luxueuse, la version AWD ajoute l’éclairage d’ambiance à plusieurs couleurs, des sièges avant ventilés et chauffants, un miroir arrière réglable automatiquement, l’affichage tête haute, le système de sonorisation Infinity (10 haut-parleurs), la détection d’angles morts, et le contrôle adaptatif du véhicule.

Équipé d’une batterie à lame de 18,3 kWh, Le modèle BYD Seal U DM-i met en avant la technologie de pointe de l’architecture hybride exclusive DM-i de BYD.

Sous le capot, le constructeur chinois a installé un bloc quatre cylindres essence maison de 1.5. Ce moteur atmosphérique qui développe 98 ch est accompagné d’un bloc électrique de 145 kW (197 ch), ce qui donne une puissance combinée de 217 ch et un couple de 300 Nm.

Cet ensemble est alimenté au choix par une batterie Blade, elle aussi maison, de 18,3 kWh ou de 26,6 kWh, ce qui permet d’afficher une autonomie de 80 à 125 km, l’une des meilleures performances sur le marché.

Dans sa version Design, le Seal U DMi conserve la plus petite batterie, mais le 1.5 reçoit un turbo et sa puissance passe à 131 ch. Il est secondé non pas par un moteur électrique, mais par deux : un à l’avant de 150 kW (203 ch) et un à l’arrière de 120 kW (163 ch). Résultat, la puissance combinée est de 323 ch avec un couple de 550 Nm.

A noter, la possibilité de recharger rapidement le véhicule de 30 à 80 % en 35 minutes avec une puissance de 18 kW .

Tarifs : BYD Seal U DM-i Comfort 4X2 : 359.900 DH

BYD Seal U DM-i 4X4 : 409.900 DH