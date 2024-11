Disputant ses premières minutes en Bundesliga lors de la victoire du FC Bayern contre l’Union Berlin (3-0), en Bundesliga, le Lion de l’Atlas Adam Aznou n’a pas déçu.

Début réussi pour Adam Aznou en Bundesliga. Le jeune Lion de l’Atlas a joué hier samedi ses premières minutes avec le FC Bayern lors de la victoire contre l’Union Berlin (3-0). Remplaçant le Canadien Alphonso Davies à la 80e minute de jeune, il n’a pas déçu.

Our teenage talent continues his rise to the top! 💫❤️🤍 pic.twitter.com/JW5RrxGVkQ

— FC Bayern (@FCBayernEN) November 2, 2024