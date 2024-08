Il n’y a « pas de survivant » parmi les 62 personnes à bord d’un avion qui s’est écrasé vendredi dans la région de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, a annoncé la mairie de Valinhos, localité voisine du lieu du crash.

« Il n’y a pas eu de survivant« , a indiqué à l’AFP la mairie de Valinhos, qui a participé aux opérations de secours dans la ville voisine de Vinhedo. L’avion de la compagnie Voepass transportait 58 passagers et quatre membres d’équipage.

L’avion qui reliait Cascavel, dans l’Etat du Parana (sud), à l’aéroport international de Guarulhos, à Sao Paulo (sud-est), s’est écrasé sur la ville de Vinhedo, dans l’intérieur de l’Etat de Sao Paulo.

BREAKING: Media reports that a Voepass ATR-72 has crashed in Sao Paulo, Brazil. Unverified video shows the aircraft spinning out of control while enroute to Guarulhos, Brazil. More details to follow. pic.twitter.com/1X0QVdGZ0Q

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 9, 2024