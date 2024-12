Google vient de dévoiler son rapport sur les tendances de recherche sur son navigateur au cours de l’année 2024. Découvrez ce que les Marocains ont le plus recherché.

A l’approche de la fin d’année, l’heure est aux bilans. Dans ce cadre, Google a dévoilé ce mardi son très attendu rapport sur les tendances de recherche sur son navigateur au cours de l’année 2024. Dans ce rapport intitulé «Year in search 2024» (L’année en recherche 2024), le géant technologique classe par pays les sujets qui ont le plus progressé dans l’année. Il faut noter que ces tendances ne reflètent pas les mots les plus recherchés.

Au niveau du Maroc, Google révèle le top 10 des tendances de recherche dans trois catégories: «personnalités», «actualités» et «événements sportifs». Dans la première catégorie, «Brahim Diaz» arrive en tête, suivi de «Lamine Yamal» et «Zinédine Zidane» qui clôt le podium. Les autres personnalités du top 10 des tendances de recherche au Maroc en 2024 sont «Soufiane El Bakkali», «Imane Khelif», «Neymar», «Rafik Guitane», «Amir Richardson», «Princesse Lalla Salma» et «Soufiane Rahimi».

Au niveau des «actualités» qui ont le plus progressé dans les recherches au Maroc cette année, on commence avec «Vague de chaleur (Maroc)», «Elections américaines», «Variole du singe», «le Maroc au Jeux olympiques», «attaque sur Al Qods», «Guerre en Palestine», «Iran-Israël», «Attaque sur Rafah», «les fuites d’informations sur Snapchat» et «Augmentation des salaires (Maroc)».

Quant à la dernière catégorie, relative aux «événements sportifs», l’on retrouve dans le top 3 «Championnat d’europe des nations», «Coupe d’Afrique des Nations» et «Jeux olympiques». Le top 10 est complété par «Match Maroc-Congo», «Copa America», «Match Maroc-Tanzanie», «Match Maroc-République centrafricaine», «Match Maroc-Argentine», «Match Maroc-Espagne» et «Match Real Madrid-Bayern Munich»