Boxe: Khadija El Mardi sacrée championne du monde

La boxeuse marocaine Khadija El Mardi a remporté la médaille d’or des Championnats du monde de boxe féminine à New Delhi en battant Kungeibayeva Lazzat.

La pugiliste marocaine Khadija El Mardi (+81 kg) est championne du monde des poids lourds.

La boxeuse a battu la Kazakhe Kungeibayeva Lazzat, vainqueur dans l’autre demi-finale de l’Azerbaidjanaise Rzayeva Aynur, en finale des Championnats du monde de boxe féminine, qui se déroulent à New Delhi du 15 au 26 mars.

En demie finale, Khadija El Mardi, s’est qualifiée, jeudi soir, en dominant la Russe Pyatak Diana sur décision unanime des juges 5/0.

La boxeuse marocaine s’est montrée ultra-dominante lors des 3 rounds face à une adversaire qui n’a pas pu résister aux coups d’El Mardi.

La championne marocaine des poids lourds a déclaré que son « objectif était de décrocher l’or »

« Je vais me battre pour le titre mondial. J’ai envie d’aller au bout de mes rêves et de ceux de tous les Marocains et Marocaines », a déclaré El Mardi à la MAP.

Chose promisen, chose due. El mardi a atteint son objectif devenant la première marocaine championne du monde des poids lourds.

En revanche, Yassmine Moutaqui (- 48 kg) a été éliminée en demi-finale par l’Ouzbèke Fozilova Farzona.

Outre Khadija El Mardi et Yassmine Moutaqui, la sélection marocaine de boxe participant à ces Mondiaux comprend également Widad Bertal (-54 kg) et Rabab Cheddar (-50 kg), éliminées au 2e tour et au 1/4 de finales face respectivement à la mongole Munguntsetseg Enkhhjargal et à la française Lkhaddiri Wasila.

Les Championnats du monde de boxe féminine, qui se déroulent dans 12 catégories de poids, connaissent la participation d’environ 320 boxeuses représentant 70 pays dont le Maroc.