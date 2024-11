Abdeljaouad Belhaj a été réélu, à l’unanimité, président de la Fédération royale marocaine de boxe (FRMB) pour un nouveau mandat de quatre ans, au cours de l’Assemblée générale ordinaire élective pour la saison 2023-2024, tenue samedi à Salé.

Belhaj, élu à la tête de la FRMB pour la première fois en 2002, a été seul candidat à sa propre succession après la présentation d’une seule liste.

Au cours de cette AGO, les rapports moral et financier au titre de la saison 2023-2024 ont été adoptés à l’unanimité.

Le rapport moral a passé en revue les conventions de partenariat conclues entre la Fédération et les conseils régionaux du Royaume, en illustration de la volonté commune de renforcer la coopération et la coordination avec les différents intervenants dont les collectivités territoriales et les conseils élus, dans la perspective d’une participation aux manifestations internationales qui honore les couleurs du Maroc et du développement de la boxe nationale dans les différentes régions du pays.

Selon le rapport, ces conventions, qui concernent également le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, portent sur l’encadrement technique dans les salles de boxe, la formation des cadres, l’organisation des manifestations régionales et nationales, l’accès des jeunes à la pratique sportive et le renforcement de leurs capacités sportives, ainsi que la pratique de la boxe suivant un programme éducatif et scientifique à même de renforcer les compétences des pratiquants dans les maisons de jeunes et les centres socio-sportifs de proximité relevant du secteur de la jeunesse.

Le document note aussi la signature du contrat d’objectifs, conclu entre la FRMB et les ligues régionales, en vertu duquel il a été convenu de concrétiser plusieurs objectifs et engagements pour promouvoir le noble art dans les régions.

Par ailleurs, le rapport met la lumière sur la participation des équipes nationales féminine et masculine aux différentes compétitions au titre de la saison 2023-2024 dont notamment le tournoi africain de qualification olympique, le championnat arabe au Caire, le 1er tournoi mondial de qualification aux JO, les Jeux Africains au Ghana et les Jeux Olympiques à Paris.

Pour ce qui est du rapport financier, il fait ressortir un excédent budgétaire de 2.735.000 dirhams.

S’exprimant à cette occasion, Belhaj a adressé ses remerciements à l’ensemble des associations sportives pour la confiance qui lui a été accordée, assurant que le nouveau bureau fédéral ne ménagera aucun effort pour promouvoir la boxe nationale à l’échelle régionale, continentale et internationale.

Il a ajouté que parmi les chantiers du nouveau bureau fédéral figurent la formation technique et administrative (arbitres et entraineurs), ainsi que l’organisation par le Maroc de compétitions nationales et internationales.

La FRMB a tenu également, à cette occasion, son Assemblée générale ordinaire au titre de la saison 2022-2023 au cours de laquelle ont été adoptés à l’unanimité les rapports moral et financier.