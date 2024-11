La validation du schéma de transformation de la Société Gestionnaire de la Bourse de Casablanca en holding a été actée, mardi à Casablanca, lors de la troisième réunion du Comité du marché des capitaux (CMC), présidée par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Cette transformation s’inscrit dans la continuité du processus de démutualisation de la Bourse, conclu en 2016, et s’aligne avec les exigences du cahier des charges liant ladite société à l’Etat, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Économie et des Finances, dans un communiqué.

Cette opération d’envergure vise la mise en place d’une infrastructure de marché intégrée couvrant toute la chaîne de valeur de traitement des transactions et particulièrement tournée vers le développement d’un marché des capitaux au service de l’économie et du positionnement régional de la place de Casablanca en tant que hub financier régional, relève le communiqué.

La transformation institutionnelle et organisationnelle de la Bourse de Casablanca en une société holding englobe quatre étapes subséquentes, à savoir la transformation de l’actuelle société gestionnaire de la Bourse des valeurs en holding et filialisation de l’activité du marché au comptant, le lancement de la Société gestionnaire du marché à terme qui sera détenue à 100% par la holding, l’opérationnalisation de la Chambre de compensation et restructuration de son actionnariat selon un schéma capitalistique mixte (Holding/Banques) et une prise d’une participation significative de la Holding dans le capital social de Maroclear.

A cette occasion, Nadia Fettah a souligné que cette transformation permettra de générer des synergies considérables, d’améliorer l’efficacité du marché et de donner naissance à une grande institution de marché conforme aux meilleurs standards internationaux.

Pour sa part, la présidente de l’Autorité marocaine du marché des Capitaux (AMMC), Nezha Hayat, a rappelé la vision sur laquelle repose le plan stratégique de l’AMMC 2024-2028 et qui est celle d’un marché des capitaux efficace et innovant, contribuant au développement de l’épargne et au financement de l’économie.

Cette réunion a été également l’occasion pour les membres du CMC de s’enquérir des projets et initiatives portant notamment sur le partenariat pour le développement du marché boursier qui constitue une initiative visant à mobiliser des moyens et à créer des synergies entre différentes parties prenantes (CGEM, Bourse, FMA, ASFIM, AMIC, APSB, Association APE), avec le soutien de l’AMMC, pour stimuler le développement du marché boursier marocain, l’étude en cours de lancement avec l’appui de la Banque Mondiale portant sur la Stratégie de développement du marché des capitaux, selon une approche axée sur la demande et visant le renforcement du rôle de ce marché pour le financement de l’économie ainsi que de l’attrait et la diversification de la base des investisseurs nationaux et internationaux.

Il s’agit également de la Stratégie de la Finance Climat à l’horizon 2030 qui ambitionne d’accélérer la mobilisation de financements privés en faveur du climat et de renforcer la résilience du secteur financier face aux risques climatiques.

En outre, les membres du Comité ont examiné des suggestions d’intégration de nouveaux membres au sein du CMC, et ont validé l’inclusion de l’Association marocaine des entreprises faisant Appel Public à l’Epargne (APE) parmi les membres du CMC.