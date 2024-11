Bourse de Casablanca: feu Vert pour l’entrée de CMGP Group

L’Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC), le gendarme de la Bourse, vient de donner son feu vert pour l’entrée en bourse de CMGP Group. La souscription s’étalera sur quatre jours et vise à récolter plus d’un milliard de dirhams.

La Bourse de Casablanca s’apprête à accueillir un nouvel acteur de poids avec l’introduction en bourse de CMGP Group. L’opération, enregistrée et annoncée par l’AMMC hier jeudi par voie de presse, marque une importante étape pour l’entreprise et le marché boursier marocain.

CMGP Group, un leader dans les secteurs de l’irrigation, de l’agro-fourniture, des solutions solaires et de l’infrastructure de l’eau, prévoit d’émettre 1.500.000 nouvelles actions et de céder 4.000.000 d’actions existantes. Cette opération vise à lever des fonds pour soutenir la croissance de l’entreprise et renforcer sa position sur le marché. Le prix de souscription a été fixé à 200 DH par action.

Un milliard en quatre jours

La période de souscription est prévue du 2 au 6 décembre 2024. Un délai qui offre aux investisseurs une fenêtre limitée pour participer à cette opportunité. Dans le milieu financier, cette introduction est attendue avec impatience, car les acteurs du marché voient en CMGP Group une entreprise prometteuse capable de dynamiser le secteur agricole et des infrastructures au Maroc.

Cela d’autant plus que le secteur de l’irrigation et des solutions solaires est en pleine expansion au Maroc, où l’agriculture joue un rôle clé dans l’économie. CMGP Group, avec son expertise et ses solutions innovantes, est bien positionné pour capitaliser sur cette croissance. L’entreprise a déjà démontré sa capacité à fournir des solutions efficaces et durables, répondant aux besoins croissants des agriculteurs et des collectivités locales.

Il faut également noter que l’introduction en bourse de CMGP Group intervient à un moment où le marché boursier marocain montre des signes de dynamisme et d’attractivité pour les investisseurs. Les fonds levés devraient permettre à l’entreprise de financer ses projets d’expansion, d’investir dans la recherche et le développement, et de renforcer ses capacités opérationnelles. Les investisseurs, quant à eux, voient en CMGP Group une opportunité d’investir dans une entreprise solide avec des perspectives de croissance à long terme.

Cette opération est un signal fort de la vitalité du marché boursier marocain et de la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance de CMGP Group. Elle marque également une évolution positive pour la Bourse de Casablanca qui compte un nombre assez limité de sociétés cotées.