Jorge Paixao, Rusmir Cviko et Dalibor Starčević

Alors qu’ils n’ont joué que cinq matchs en ce début de saison de Botola Pro, trois clubs marocains ont déjà remercié leur entraîneur. D’autres formations cherchent de nouveaux profils de coachs pour prendre les rênes des équipes.

Au Maroc, cette saison, la valse des entraîneurs va bon train. Après seulement cinq matchs en Botola Pro, pas moins de trois entraîneurs ont été limogés par leur club respectif. Manques de résultats probants, pression des supporters… ou sans motifs particuliers, les raisons diffèrent d’un club à un autre.

Le Raja, premier club à remercier son coach

Le club de Casablanca a démarré sa saison 2024-2025 sous la houlette de Rusmir Cviko… de la pire des manières. Après une saison en or où ils ont été sacrés champions, sans aucune défaite, les Verts ont repris avec deux défaites consécutives lors de la première et deuxième journée de la Botola Pro: 0-1 contre la RS Berkane et 3-1 contre IR Tanger.

La direction du Raja n’aura attendu que deux matchs seulement pour changer de coach, malgré une qualification à la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF. Ce jeudi 10 octobre, les Verts ont annoncé l’arrivée de leur nouvel entraîneur: Ricardo Sá Pinto. Ce dernier, à l’aide de son staff technique, a commencé les préparations avec ses joueurs profitant de la trêve internationale pour peaufiner les derniers détails.

Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Sá Pinto jouera contre la JS Soualem, vendredi 18 octobre, une première épreuve pour le coach portugais.

Le Difaâ Hassani d’El Jadida suit le pas

Pour les experts marocains du ballon rond, il s’agit d’un licenciement incompréhensible. Le club Doukkali s’est séparé du portugais Jorge Paixao jeudi 10 octobre. A la tête du DHJ depuis décembre 2023, ce dernier a mené le club en première division après une saison remarquable en D2. Un communiqué publié par le club ne donne aucune explication sur ce divorce.

Toutefois, Paixao réalisait jusqu’à la 5e journée de la Botola un bon début de saison: deux victoires, deux défaites et un match nul. Le club de la capitale de Doukkala est même arrivé à bout de l’AS FAR (1-0), vice-champion et géant du championnat national.

Le Portugais est sorti de son silence après son licenciement qui, selon lui, serait “sans raison valable”. “Afin d’éviter les conjectures et les fausses versions sur mon départ du DHJ, j’affirme que j’ai été licencié sans raison valable aujourd’hui par le président du club, qui ne m’a donné aucune justification pour cette décision soudaine”, déclare Paixao dans un communiqué tout en remerciant « les vrais amoureux du Difaâ« .

Quelques heures seulement après l’annonce du départ de Paixao, le DHJ annonce, dans un communiqué, l’arrivée de Zakaria Aboub comme nouvel entraîneur du club. Ce dernier est déjà passé par cette formation mais en tant que joueur. Il a également été désigné coach de l’équipe nationale U20, de la JS Soualem et de l’OC Safi.

Moghreb de Tétouan, un remerciement nécessaire

C’est l’une des décisions les plus “logiques” en ce début de saison de Botola Pro. Du haut de ses 3 points, après cinq journée, le MAT n’a pas encore remporté une seule rencontre et siège à l’avant dernière place du tableau. Avec le Croate Dalibor Starčević, le club cumule 2 défaites et 3 matchs nuls ce qui a poussé la direction à mettre fin à son aventure.

La direction du club tétouani a indiqué dans un communiqué s’être mis en accord avec ledit coach et son adjoint dans le cadre de la rupture du contrat. Cependant, aucun nom n’a été annoncé pour ainsi remplacer Starčević et poursuivre la saison. Le nouvel entraîneur du MAT devrait être connu dans les heures à venir. Une tentative de sauver la saison du club qui risque la relégation s’il continue ainsi…

D’autres coachs sur la sellette

En plus de ces coachs susmentionnés, d’autres risquent de connaître le même sort prochainement à l’image de Czesław Michniewicz de l’AS FAR. Les supporters ne sont pas du tout satisfaits du début de saison du club de la capitale bien qu’il soit 4e du classement du championnat.

Depuis son arrivée cet été, le Polonais fait face aux critiques des fidèles du club mais également de la part de certains experts. Contrairement à son prédécesseurs, Nasreddine Nabi, Michniewicz propose une pâle version du niveau de jeu de l’AS FAR, club qui a fini la saison dernière avec un record de nombre de buts inscrits (65).

Avec à son actif 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, les bruits de couloir présagent un éventuel départ de l’entraîneur et de son staff, surtout que le club joue cette année la LDC de la CAF. Sur les réseaux sociaux, les supporters font pression sur la direction pour trouver un nouveau profil pertinent pour prendre la main.

Même son de cloche pour le Hassania d’Agadir classé 14e de la Botola, le club du Souss titube en ce début d’année. Les supporters Imazighen ont carrément organisé une manifestation dans les rues de la capitale du Souss demandant le départ d’Abdelhadi Sektioui. La liste des sortants devrait connaître de nouveaux noms après la reprise du championnat… Affaire à suivre.