Les joueurs de l'AS FAR © DR.

Après la mise à jour de la troisième journée de la Botola nationale, la cinquième journée promet plusieurs chocs intéressants. Voici le programme de ce week-end.

La Botola Pro D1 reprend dès ce vendredi avec plusieurs affiches. Une nouvelle occasion pour les clubs qui ont mal démarré leur saison, à l’image du Raja de Casablanca, de revenir dans le “game”.

Pour l’ouverture, on aura droit au match Union Touarga-Moghreb de Tétouan. Le premier, 8e du tableau avec 6 points, n’a toujours pas essuyé de défaite depuis le début de la saison (3 nuls et une victoire), tandis que les Tétouanais connaissent un début de campagne assez difficile avec seulement 3 points à leur actif (3 nuls et une défaite).

La cinquième journée du championnat national se poursuit avec deux matchs particulièrement attendus par les supporters. Le derby du Saïs est prévu ce samedi à partir de 18h00. Le COD Meknès, qui a d’ailleurs fait son retour cette année en première division, accueille son rival de toujours, le MAS de Fès. Une rencontre qui promet un bras de fer houleux sur la pelouse. Le CODM (2 points) siège à la 15e place alors que le MAS, avec 7 points, est 6e du classement.

Ce même jour, le Hassania d’Agadir joue contre le Wydad de Casablanca en prime time de la soirée. Après un mercato XXL, le WAC ne s’est toujours pas confirmé en Botola malgré sa 5e place du classement et ses 7 points. Avec à sa tête un des meilleurs coach du continent, Rulani Mokwena, le club casablancais compte à son actif deux victoires, un nul et une défaite.

Parallèlement, le HUSA peine, encore, à redorer son blason cette année. Du haut de ses 3 points, le club du Souss cumule 2 défaites consécutives. Une situation qui ne plait aucunement au public qui demande d’ailleurs le départ d’Abdelhadi Sektioui, coach en place depuis 2021. Les Imazighen demandent également un changement dans la direction du club qui selon eux ne prend pas les choses au sérieux.

Toutefois, c’est lors du dimanche que les meilleures affiches sont programmées. L’Ittihad de Tanger croisera le fer avec le vice-champion de l’exercice 2023-2024, l’AS FAR de Rabat. Pour rappel, le club du nord du Royaume a évité la relégation l’année dernière de peu! Mais il semble que le club a appris de ses erreurs. l’IRT est le leader actuel de la Botola Pro D1 avec 8 points (2 victoires, 2 nuls). Hilal Etayr et ses protégés comptent bien conserver cette avance mais ils devront faire face à l’une des meilleures formations du pays de ces dernières années: l’AS FAR.

Les militaires, qui ont mis un terme à leur série d’invincibilité cette année contre le DHJ, sont troisièmes du classement (7 points). Après une qualification à la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, l’AS FAR peut désormais se concentrer amplement sur le championnat local. Les coéquipiers de Rabie Hrimat proposent l’un des meilleurs jeux, et ce depuis plus de 3 ans. Ces derniers devront confirmer leur surnom de leader ce dimanche pour reprendre la tête du classement marocain. Le match contre Tanger est prévu à 18h00.

Le FUS pour rectifier le tir contre la RS Berkane. Le Fath de Rabat fait le voyage à Berkane lors de cette 5e journée de la Botola. Avec 2 nuls, une victoire et une défaite, notamment contre le WAC, le deuxième club de la capitale devra redoubler d’effort pour retrouver le podium. Mais la tâche risque d’être très dure pour Saïd Chiba et ses hommes, ils jouent contre un géant du Maroc qui a bien profité du mercato estival pour attirer de très bons joueurs dans ses rangs à l’image de Munir Mohamedi et le brésilien Matheus Barbosa Santos. Il s’agit là d’un match qui sera autant technique que tactique.

Le programme:

Vendredi

UTS-MAT 18h00

SCC Mohammedia-JS Soualem 20h00

Samedi

COD Meknès-MAS Fès 18h00

Hassania Agadir-Wydad AC 20h00

Dimanche

DH Jadida-OC Safi 16h00

IRT-AS FAR 18h00

Raja CA-RCA Zemamra 18h00

RS Berkane-FUS Rabat 20h00