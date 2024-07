L’AS FAR a annoncé, samedi dernier, la nomination du Polonais Czeslaw Michniewicz au poste d’entraineur de l’équipe de football.

Le coach polonais, qui succède au Tunisien Nasreddine Nabi, a signé un contrat de deux ans avec les Militaires, a indiqué le club sur ses réseaux sociaux.

Sélectionneur de l’équipe nationale polonaise lors du Mondial-2022 au Qatar, Czeslaw Michniewicz a remporté le championnat de Pologne avec Legia Varsovie lors de la saison 2020-2021 et avec Zaglebie Lubin en 2006-2007.

✨ Welcome to the new technical staff#asfar#Mercato pic.twitter.com/S5bqk7hI0g

— Association Sportive des Forces Armées Royales (@ASFAR_Officiel) July 13, 2024