Le Raja de Casablanca, qui se déplace à Agadir dimanche 1er octobre 2023, pour affronter l’équipe HUSA, à l’occasion de la 5e journée de la Botola D1, ne pourra pas compter sur la présence de ses supporters.

Au championnat national de football, les interdictions de déplacements de supporters se suivent au fil des journées. Après le Wydad la semaine passée, c’est au tour du Raja de se voir ainsi privé de la présence de ses fans, interdits de déplacement à Agadir. Les autorités locales ont ainsi décidé d’interdire aux Verts de se déplacer pour assister au match de D1 opposant dimanche le Raja de Casablanca au Hassania d’Agadir (HUSA).

Plus précisément, ils n’auront pas le droit d’accéder aux abords ni à l’intérieur du stade Adrar et ne pourront pas non plus se rendre dans le centre-ville le jour du match. Cette décision a été prise de concert entre les autorités locales d’Agadir et de Casablanca, nous dit-on de source proche des organisateurs.

Il ne s’agit pas de la première fois que cette décision a été prise pour pallier tout débordement. Il y a une semaine, à peine, les Rouges n’ont pas pu soutenir leur équipe à Berkane.