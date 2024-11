SIX Financial Information renforce son partenariat avec BMCE Capital Bourse en lançant de l’application mobile BK Bourse qui s’impose aujourd’hui comme l’une des plus performantes du marché, offrant une expérience utilisateur fluide et innovante, couplée à des fonctionnalités uniques.

Depuis plus de dix ans, SIX Financial Information continue de contribuer à la mise en œuvre des solutions de bourse en ligne et des systèmes de routage d’ordres associés de BMCE Capital Bourse. Avec le lancement de l’application mobile BK Bourse, SIX renforce cette collaboration stratégique en fournissant les API d’informations financières et transactionnelles indispensables au bon fonctionnement de cette nouvelle plateforme mobile.

Grâce à ces outils conformes aux meilleurs standards technologiques mondiaux, BK Bourse bénéficie désormais d’une grande flexibilité pour le développement de ses front-ends et l’intégration de son module de routage d’ordres dans les canaux de distribution souhaités. L’application BK Bourse, créée et développée par BMCE Capital Bourse et ses équipes innovation, s’impose aujourd’hui comme l’une des plus performantes du marché, offrant une expérience utilisateur fluide et innovante, couplée à des fonctionnalités uniques.

Khalid Ayouch, administrateur Directeur Général de SIX Financial Information Mena, a exprimé sa satisfaction quant à la confiance et à la durabilité de cette collaboration avec le Groupe Bank of Africa. «Depuis 2007, nous avons accompagné BMCE Capital Bourse avec une solution complète, d’abord sur desktop et en responsive design, permettant à la société de bourse et à ses clients d’opérer dans des conditions optimales. Notre plateforme a non seulement sécurisé les opérations transactionnelles mais également mis à disposition un flux d’informations financières et une bibliothèque d’outils en temps réel, essentiels à la prise de décisions éclairées. Notre support métier et fonctionnel permanent, couplé à notre proximité, permet aux équipes de BMCE Capital Bourse de gérer la plateforme de manière optimale», déclare-t-il dans communiqué.

«La robustesse de nos solutions, renforcée par une centrale de couverture et de gestion des risques performante, la qualité de notre market data et notre capacité à intégrer des ordres provenant de canaux multiples (mobile, web, réseaux bancaires, agences), ont démontré notre fiabilité et notre adaptabilité au contexte local sur la durée. L’excellence des équipes technologiques de BMCE Capital a également toujours permis d’intégrer nos outils de manière fluide et adaptée à leurs environnements, rendant nos solutions accessibles via les canaux de distribution souhaités par notre client pour le développement de son activité», a renchéri Khalid Ayouch.

«BMCE Capital Bourse a toujours placé l’innovation technologique et le respect des meilleurs standards internationaux au centre de sa stratégie pour offrir à ses clients des services de qualité», a affirmé, pour sa part, .Majd Guebbas, Directeur Général de BMCE Capital Bourse. «Nous remercions vivement SIX Financial Information pour leur engagement continu à nos côtés. Leur solution, fiable et adaptable, complète parfaitement les efforts de notre équipe dédiée à l’innovation. Grâce à leur proximité géographique et culturelle, ainsi qu’à leur compréhension fine de nos besoins locaux et internationaux, SIX joue un rôle essentiel dans l’accompagnement de nos projets technologiques. Leur support technique et fonctionnel, apporté depuis plus de 15 ans, a contribué au succès de nos initiatives en ligne, en synergie avec nos équipes internes», a-t-il conclu.