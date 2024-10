Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a annoncé jeudi une nouvelle aide de 135 millions de dollars pour les Palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie.

« Nous annonçons 135 millions de dollars d’aide supplémentaires en assistance humanitaire destinés à l’assainissement de l’eau, à la santé publique pour les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que dans la région », a annoncé le chef de la diplomatie américaine au Qatar, précisant que cela portait le total de l’aide américaine versée depuis le début de la guerre à Gaza il y a plus d’un an à 1,2 milliard de dollars.

Lire aussi. Blinken retourne au Proche-Orient en quête de cessez-le-feu à Gaza

Antony Blinken, a aussi indiqué qu’il s’attendait à ce que les négociateurs se réunissent dans les prochains jours pour tenter de parvenir à une trêve à Gaza, en appelant une nouvelle fois Israël et le Hamas palestinien à conclure un accord.

« Nous avons discuté des options (…) et des prochaines étapes pour faire avancer le processus, et je m’attends à ce que nos négociateurs se réunissent dans les prochains jours », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Doha après sa rencontre avec le Premier ministre du Qatar, pays médiateur dans la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.