Brahim Diaz a connu un coup dur après sa sortie sur blessure lors de la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad (2-0) pendant la 5e journée de La Liga.

Le milieu offensif marocain a été victime d’une blessure à l’adducteur droit. Selon le journaliste sportif italien Fabrizio Romano, Diaz sera éloigné des terrains pour une durée minimale de huit semaines, soit jusqu’à mi-novembre.

La direction du Real Madrid a confirmé la blessure mais n’a pas précisé de date de retour. Dans un communiqué officiel, le club a indiqué : «Après les examens effectués aujourd’hui par les Services Médicaux du Real Madrid sur notre joueur Brahim Díaz, il lui a été diagnostiqué une blessure au long abducteur de la jambe droite. L’évolution sera surveillée en attente de plus d’informations».

Romano a ajouté que le Real Madrid pourrait choisir de prolonger cette période d’absence pour éviter tout risque supplémentaire, ce qui pourrait repousser le retour de Diaz au-delà de la période initialement prévue.

🚨⚪️ Brahim Díaz will be out at least for 8 weeks after muscle injury suffered vs Real Sociedad.

He’s expected to be sidelined until November — but with two international breaks Real could decide to take no risks.

ℹ️🩺 Brahim will undergo new tests in one week for more clarity. pic.twitter.com/fwfGtHHR9W

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2024