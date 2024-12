La première édition des Billboard Arabia Music Awards se tiendra à Riyad en Arabie saoudite le 11 décembre. Et sans surprises, plusieurs artistes marocains sont nommés dans différentes catégories.

L’Arabie saoudite s’apprête à accueillir les meilleurs artistes du monde arabe dans le cadre de la première édition des Billboard Arabia Music Awards. Cette cérémonie inédite sera organisée lors de la Semaine de la musique de Riyad le 11 décembre 2024 au King Fahad Cultural Center.

“Cet événement historique célébrera les artistes les plus talentueux du monde arabe et d’Afrique du Nord, ceux qui ont fait sensation dans les classements et dominé les plateformes de streaming du monde entier”, indique le magazine Billboard Arabia.

تبقّت 7 أيام على أكبر حفل جوائز موسيقي بالعالم العربي: حفل #جوائز_بيلبورد_عربية! نلقاكم في مركز الملك فهد الثقافي بتاريخ 11 ديسمبر / كانون الأول. pic.twitter.com/9Q3CnIkxkx — Billboard Arabia (@billboardarabia) December 4, 2024

Lors de cette soirée, explique que les gagnants seront déterminés en fonction de leurs performances dans les classements phares du magazine à l’image du Hot 100 et Artist 100, pour ne citer que ceux-là.

Les différents dialectes arabes, dont le darija, font également partie de la compétition ainsi que les classements spécifiques aux genres, notamment le hip-hop arabe, l’indie arabe, le shelat et le mahraganat. Au programme également, les organisateurs promettent diverses performances live en plus de “collaborations inattendues”.

Et sans grande surprise, de nombreux artistes marocains sont nommés dans plusieurs catégories. Le chanteur belgo-marocain Dystinct est en lice pour les prix du « Top Male Artist », du « Top New Artist », « d’Artist of the Year – Magharebi » et du « Top Male Artist – Magharebi Dialect ».

La chanson de Dystinct « Y Dor », en collaboration avec Soolking, est de son côté nommé pour le prix « Top Magharebi Song ». Trois autres Marocains figurent dans cette catégorie, à savoir Lartiste avec “Zarzour”, Lazaro avec “Mahboul Ana” et Saad Lamjarred.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Billboard Arabia (@billboardarabia)

Concernant le prix de l’Artist of the Year – Magharebi, il est clairement dominé par nos artistes nationaux. Zouhair Bahaoui, Dystinct et Saad Lamjarred sont en compétition avec le roi du raï Cheb Khaled, qui porte également la nationalité marocaine, et le rappeur tunisien Samara. Ces derniers apparaissent également dans la course au « Top Male Artist – Magharebi Dialect ».

Même son de cloche pour le « Top Female Artist – Magharebi Dialect », où l’on retrouve les Marocaines Manal Benchlikha, Hind Ziadi, Kawtar, Marwa Loud et Chaama.

Le Royaume est aussi bien représenté dans les diverses catégories hip-hop. Avec “3dabi”, Draganov est nommé pour le prix « Top Arabic Hip-Hop Song » en compagnie de « Popo » de Stormy et deux titres d’ElGrandeToto ,“Dellali” et “Blue Love”. Quant aux prix « Artist of the Year – Arabic Hip-Hop » et « Top Arabic Hip-Hop Male Artist », l’on y retrouve Stormy et ElGrandeToto. Pour la version féminine de cette catégorie, c’est la rappeuse Khtek qui porte l’étendard du Maroc.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Billboard Arabia (@billboardarabia)

« Avec plus de 40 catégories de prix déjà dévoilées, les BBAMA promettent d’être un hommage complet à la scène musicale dynamique de la région. En plus de célébrer les meilleurs artistes et titres de l’année, les BBAMAs mettront en lumière le riche vivier de talents de la région avec une programmation passionnante« , conclut le magazine. L’événement réunira un panel de stars confirmées et émergentes du monde arabe et de sa diaspora.