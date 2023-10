L’international marocain, Bilal El Khanouss, sociétaire de Genk, a été sélectionné, jeudi, parmi les 25 finalistes pour le prix Golden Boy décerné par le journal italien Tuttosport, qui récompense le meilleur jeune joueur évaluant en Europe.

Comme chaque année, Tuttosport dévoile sa liste des 25 meilleurs jeunes de moins de 21 ans évoluant en Europe. Le quotidien italien a choisi de placer Bilal El Khannouss dans la liste des cinq Wild Card du Golden Boy 2023 pour prétendre au trophée remporté l’année dernière par l’Espagnol Gavi.

El Khannouss est le seul international marocain en lice pour le prix. Seul Achraf Hakimi avait précédemment dépassé la barre des 10 derniers finalistes en 2018.

🚨⭐️ 20 finalists for Golden Boy plus 5 Wild Card — Gavi can’t be included as he won the Award last year.

Who’s gonna win the Golden Boy? ✨@GoldenBoyAwards #GoldenBoy pic.twitter.com/1kq05rRoFD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2023