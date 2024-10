Des Etats sinistrés, et décisifs sur le plan électoral: Joe Biden et Kamala Harris vont mercredi dans le sud-est des Etats-Unis pour se rendre compte des ravages de l’ouragan Hélène, dont Donald Trump a d’ores et déjà fait un sujet de bataille politique.

« Je suis en route » pour le sud-est des Etats-Unis, a annoncé au matin le président démocrate. « L’administration Biden-Harris est à l’oeuvre. Et nous resterons jusqu’à ce que la tâche soit achevée. »

Joe Biden se rend d’abord en Caroline du Nord, où il effectuera un survol en hélicoptère de zones particulièrement touchées, autour de la localité d’Asheville.

Il ira aussi au centre de commandement des opérations de secours, dans cet Etat qui déplore le plus grand nombre de victimes, plus de 70.

L’octogénaire se déplacera la même journée dans l’Etat voisin de Caroline du Sud, où au moins 36 décès ont été recensés. Le président échangera sur place avec des secouristes et des responsables locaux.

La vice-présidente et candidate démocrate met elle le cap sur la Géorgie, également gravement frappée par cette catastrophe naturelle de grande ampleur.

L’ouragan Hélène a fait 155 morts, selon un bilan provisoire, et provoqué des dégâts considérables, dus à des inondations soudaines et dévastatrices.

Dans le sud du massif des Appalaches, des habitants se sont trouvés coupés du monde.

Lire aussi: Trump refuse de débattre à nouveau avec Harris

A Asheville, des quartiers entiers ont été réduits en ruines. Faute d’accès par la route, les autorités envoient secours, eau et denrées alimentaires par les airs.

A un mois de l’élection présidentielle, qui s’annonce extrêmement serrée, le républicain Donald Trump s’est immédiatement emparé du sujet, pour fustiger l’action du président démocrate et de sa rivale dans la course à la Maison Blanche.

L’ancien président s’est rendu dès lundi à Valdosta, une commune sinistrée de Géorgie, où il s’est adressé à la presse devant un bâtiment partiellement détruit, coiffé de son habituelle casquette rouge.

« L’Etat fédéral n’est pas réactif », a fustigé le candidat républicain, après avoir accusé plus tôt le gouvernement et les autorités démocrates de Caroline du Nord de « ne pas aider délibérément les gens dans les zones républicaines ».

« Il ment », a rétorqué un Joe Biden virulent. « Ce qui me met en colère (c’est qu’il) sous-entend que nous ne faisons pas tout ce qui est possible. (…) C’est faux et c’est irresponsable. »

Le président a balayé les critiques des républicains sur sa gestion de la crise, en assurant qu’il avait travaillé sans relâche, même s’il passait le week-end dans sa maison de plage du Delaware.

Lire aussi: Harris met Trump au défi de débattre sur CNN fin octobre

« J’ai passé au moins deux heures au téléphone hier, de même que la veille », a-t-il rétorqué, assurant que les autorités fédérales seraient « là aussi longtemps que nécessaire ». Joe Biden répète ne pas s’être déplacé plus tôt pour ne pas perturber des opérations de secours déjà difficiles.

Kamala Harris a de son côté écourté un déplacement de campagne dans le sud-ouest des Etats-Unis pour revenir à Washington et elle a bouleversé son programme de la semaine pour aller en Géorgie.

Lors d’une visite lundi dans les locaux de l’agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles, la FEMA, elle a estimé que « des moments comme celui-ci nous rappellent que ce qui nous rassemble est bien plus fort que ce qui nous sépare ».

Selon un sondage mené entre le 25 et le 29 septembre par l’université Quinnipiac, c’est-à-dire un peu avant et pendant l’ouragan Hélène, Donald Trump serait en avance sur Kamala Harris en Géorgie (50% des intentions de vote contre 44%).

Il aurait aussi l’ascendant, mais moins nettement, sur la démocrate en Caroline du Nord (49% contre 47%).