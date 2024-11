La chanteuse Beyoncé sera la grande favorite des prochains Grammy Awards, en février 2025, avec des nominations dans onze catégories pour son dernier opus « Cowboy Carter », un hommage aux racines afro-américaines de la country qui lui permettra peut-être de décrocher enfin le prix suprême du meilleur album de l’année.

Avec la fournée annoncée vendredi par la Recording Academy, qui remet les récompenses, Beyoncé est l’artiste la plus nommée aux Grammy Awards, elle qui a déjà reçu le plus de gramophones, 32, dans l’histoire de cette cérémonie.

Mais malgré une longue discographie, dont Lemonade (2016) et Renaissance (2022), celui du meilleur album lui a toujours échappé, ce qui a nourri les débats sur la reconnaissance des artistes noires.

« Queen B » pourrait enfin briser la malédiction le 2 février prochain à Los Angeles, mais il lui faudra l’emporter sur une rude concurrence, entre Taylor Swift, reine des Grammys en 2024 dont l’album « The Tortured Poets Department » a permis de récolter six nominations, Billie Eilish (sept nominations avec « Hit Me Hard and Soft »), la nouvelle star des boîtes de nuit Charli XCX (sept nominations) et les étoiles de la pop Sabrina Carpenter et Chappell Roan (six nominations chacune).

Le rappeur Kendrick Lamar et le chanteur à mi-chemin entre hip hop et country Post Malone décrochent eux aussi sept catégories, le premier notamment pour son titre très hostile à son rival Drake, « Not Like Us », en compétition pour la meilleure chanson de l’année face notamment à « Texas Hold’Em » de Beyoncé, « Birds of a Feather » de Billie Eilish et « Now and Then », le morceau des Beatles enregistré par John Lennon et complété par les autres membres du groupe bien après sa mort pour sortir en 2023.

Lire aussi: Beyoncé entame une mégatournée au grand spectacle futuriste

Parmi 94 catégories, à noter aussi la présence du groupe de métal français Gojira, dont l’interprétation très remarquée de « Mea Culpa (Ah/ Ca ira) » à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la chanteuse lyrique Marina Viotti et le compositeur Victor Le Masne fait partie des prétendants pour la prestation metal de l’année.

Beyoncé décroche aussi une nomination notable dans la catégorie du meilleur album country, alors que « Cowboy Carter », qui puise largement dans ce genre, a récemment été boudé des nominations aux Country Music Awards.

La chanteuse de 43 ans, dont le couple qu’elle forme avec Jay-Z est l’un des plus influents de la culture populaire américaine, était pourtant devenue la première artiste noire à se hisser en tête des classements de référence du Billboard pour la country, avec son single « Texas Hold ‘Em » et l’album « Cowboy Carter ».

En plus de rencontrer un succès phénoménal, « Cowboy Carter », qui comprend aussi le classique « Jolene » de la star absolue de la country Dolly Parton, a relancé les débats sur la place des Afro-Américains dans l’histoire de la musique country, dont ils ont été largement évincés, le genre étant plutôt associé à des musiciens blancs et conservateurs.

La cérémonie des 67e Grammy Awards aura lieu le dimanche 2 février 2025 à Los Angeles, deux semaines après l’investiture à la Maison Blanche de Donald Trump.

Les principales nominations:

Voici les nominations dans les principales catégories pour les 67e Grammy Awards, les récompenses de l’industrie musicale américaine qui seront décernées le 2 février à Los Angeles. La chanteuse Beyoncé sera la grande favorite avec des nominations dans onze catégories pour son album « Cowboy Carter »:

« New Blue Sun » – André 3000

« Cowboy Carter »- Beyoncé

« Short n’ Sweet » – Sabrina Carpenter

« Brat » – Charli XCX

« Djesse Vol. 4 » – Jacob Collier

« Hit Me Hard and Soft »- Billie Eilish

« The Rise and Fall of a Midwest Princess » – Chappell Roan

« The Tortured Poets Department » – Taylor Swift

« Now And Then » – The Beatles

« Texas Hold ‘Em » – Beyoncé

« Espresso » – Sabrina Carpenter

« 360 » – Charli XCX

« Birds of a Feather » – Billie Eilish

« Not Like Us » – Kendrick Lamar

« Good Luck, Babe! » – Chappell Roan

« Fortnight » – Taylor Swift featuring Post Malone

« A Bar Song (Tipsy) » – Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Shaboozey, Nevin Sastry & Mark Williams auteurs(Shaboozey)

« Birds of a Feather » – Billie Eilish & Finneas O’Connell, auteurs (Billie Eilish)

« Die With a Smile » – Dernst « D’Mile » Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt auteurs (Lady Gaga & Bruno Mars)

« Fortnight » – Jack Antonoff, Post Malone & Taylor Swift auteurs (Taylor Swift Featuring Post Malone)

« Good Luck, Babe! » – Chappell Roan, Daniel Nigro & Justin Tranter, auteurs (Chappell Roan)

« Not Like Us » – Kendrick Lamar, auteur (Kendrick Lamar)

« Please Please Please » – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, auteurs (Sabrina Carpenter)

« Texas Hold ‘Em » – Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bulow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq, auteurs (Beyoncé)

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

« Bodyguard » – Beyoncé

« Espresso » – Sabrina Carpenter

« Apple » – Charli XCX

« Birds of a Feather » – Billie Eilish

« Good Luck, Babe! » – Chappell Roan

« Short n’ Sweet » – Sabrina Carpenter

« Hit Me Hard and Soft » – Billie Eilish

« Eternal Sunshine » – Ariana Grande

« The Rise and Fall of a Midwest Princess » – Chappell Roan

« The Tortured Poets Department » – Taylor Swift

« Tailor Swif » – A$AP Rocky

« 360 » – Charli XCX

« Houdini » – Eminem

« Not Like Us » – Kendrick Lamar

« Fortnight » – Taylor Swift Featuring Post Malone

« Might Delete Later » – J. Cole

« The Auditorium, Vol. 1 » – Common and Pete Rock

« Alligator Bites Never Heal » – Doechii

« The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) » – Eminem

« We Don’t Trust You » – Future and Metro Boomin

« Happiness Bastards » – The Black Crowes

« Romance » – Fontaines DC

« Saviors » – Green Day

« Tangk » – Idles

« Dark Matter » – Pearl Jam

« Hackney Diamonds » – The Rolling Stones

« No Name » – Jack White

« Cowboy Carter » – Beyoncé

« F-1 Trillion » – Post Malone

« Deeper Well » – Kacey Musgraves

« Higher » – Chris Stapleton

« Whirlwind » – Lainey Wilson

« 16 Carriages » – Beyoncé

« I Am Not Okay » – Jelly Roll

« The Architect » – Kacey Musgraves

« A Bar Song (Tipsy) » – Shaboozey

« It Takes a Woman » – Chris Stapleton

« Alkebulan II » – Matt B featuring Royal Philharmonic Orchestra

« Paisajes » – Ciro Hurtado

« Heis » – Rema

« Historias de un Flamenco » – Antonio Rey

« Born in the Wild » – Tems

Beyoncé (11)

Charli XCX (7)

Billie Eilish (7)

Kendrick Lamar (7)

Post Malone (7)

Sabrina Carpenter (6)

Chappell Roan (6)

Taylor Swift (6)

APPLE

W.R. GRACE AND COMPANY

METRO AG

ORCHESTRA PREMAMAN