L'ancien Chef du gouvernement et secrétaire général du Parti justice et développement, Abdelilah Benkirane. © DR

«La solidarité des Marocains avec Gaza exprimée à travers les manifestations et les sit-in reste faible et sans impact politique», a affirmé lundi soir le secrétaire général du Parti Justice et développement, Abdelilah Benkirane.

Evoquant l’offensive israélienne à Gaza lors d’une réunion du secrétariat général du parti de la Lampe, l’ancien Chef du gouvernement a considéré que «comparée à certains pays islamiques et arabes, la position de notre pays reste respectable».

«Mais ce que nous voyons n’est pas à la hauteur de nos attentes», a-t-il nuancé. «Ce que nous constatons actuellement, qui est indéniablement soutenu par des parties puissantes au sein de l’État et que le gouvernement et son président suivent sans aucun doute, ne nous réjouit pas», a-t-il poursuivi.

Benkirane a exprimé son désaccord avec «les célébrations comme Mawazine à un moment où les bombardements sur nos frères à Gaza s’intensifient», arguant que «ce qui se passe dépasse les limites de la compassion et de la pitié». «Demandons à Dieu de nous pardonner pour notre inaction et d’accepter notre humble tentative pour réparer cette négligence», a-t-il dit.

Exprimant son pessimisme quant à une fin proche des massacres perpétrés par l’Etat hébreu à Gaza, Benkirane a affirmé que son pessimisme s’accroît, étant donné que «la non-réalisation de ses objectifs pousse Israël à une brutalité accrue, avec l’encouragement continu de leur principal allié, les Etats-Unis d’Amérique».

Dans la même veine, le patron du PJD a jugé que «la réaction des peuples n’est toujours pas à la hauteur pour changer la situation, comme cela s’est passé lors de la guerre du Vietnam». «Ainsi, je m’attends à des attaques pires que celles qui ont déjà eu lieu», a-t-il craint.

Enfin, il a regretté que «le soutien des Marocains à travers les marches et les manifestations de solidarité organisées en faveur de la cause palestinienne restent faibles et sans impact politique».