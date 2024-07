Le procureur général de Béni Mellal a ordonné, mercredi soir, la mise sous écrou d’un ancien parlementaire, A.C., et deux autres personnes dans le cadre d’une affaire de décès d’une jeune fille dans la villa de ce membre du Mouvement populaire (MP).

L’affaire du décès d’une fille dans la villa d’un parlementaire à Béni Mellal prend une nouvelle tournure avec l’incarcération de l’homme politique et de deux filles à la prison locale de la ville.

Selon des sources concordantes, l’accusé fait face à de graves charges, dont le trafic d’êtres humains, l’exploitation sexuelle ayant entraîné la mort, la corruption, la possession et la facilitation de l’usage de drogues dures par autrui, ainsi que la non-assistance à personne en danger.

Le parquet a également formulé des accusations contre les deux jeunes filles détenues avec l’ancien parlementaire, notamment d’agression violente, de participation à des actes violents, de déviance sexuelle, de non-assistance à personne en danger et de possession de drogues dures.

La garde à vue des suspects a été prolongée de 72 heures afin d’approfondir l’enquête et de déterminer et les tenants et les aboutissants du décès de la jeune fille (20 ans) dans la villa de l’ancien parlementaire.

Cette affaire remonte au week-end dernier, lorsque la mère de la défunte a reçu un appel téléphonique indiquant que sa fille se trouvait dans la villa de l’ancien parlementaire. La police scientifique s’est rapidement rendue sur place, et le corps de la jeune fille a été transféré à l’hôpital régional de Béni Mellal pour une autopsie médicale.

Dans des déclarations à la presse, la mère éplorée a expliqué qu’elle avait elle-même contacté la police et une ambulance dès son arrivée sur place, ajoutant que les équipes de la police scientifique sont intervenues immédiatement et ont examiné la jeune fille avant de l’emmener à l’hôpital.

Réfutant la version d’une overdose, elle a insisté à relever que sa fille ne consommait aucune drogue. Elle a surtout accusé «certaines parties de tenter de déformer l’affaire en propageant des rumeurs sur une overdose de drogue par sa fille», affirmant que les enquêtes sont en cours pour découvrir la véritable cause de l’incident. Et d’ajouter que sa fille présentait des traces de coups évidents au niveau du cou et de l’œil, ainsi qu’une fracture à la jambe.

Il est à noter que les autorités ont arrêté le parlementaire après le décès de la jeune fille lors d’une fête organisée dans sa villa.