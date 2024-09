Les forces de police ont réussi, mardi soir à Beni Ansar, à déjouer une tentative de passage en force d’un groupe de migrants vers le préside occupé de Mélilia.

Les éléments de la Sûreté nationale de la ville de Beni Ansar (12 km au nord de Nador), en coordination avec les autorités locales, ont mis en échec une tentative d’entrée de centaines de migrants à Mélilia. Pas moins de 72 d’entre eux, tous de nationalité marocaine, ont été arrêtés. Les adultes ont été placés en garde à vue, tandis que les mineurs ont été remis à leurs familles, selon une source sécuritaire.

C’est après avoir détecté des publications sur les réseaux sociaux, incitant à organiser une opération collective de migration illégale depuis Beni Ansar vers l’enclave de Mélilia, que les autorités ont rapidement mis en place un dispositif sécuritaire renforcé qui a permis de déjouer le projet des candidats l’immigration clandestine.

After #Ceuta, #Melilla. About 500 Moroccan youths, many of them minors, tried, Tuesday night, to enter Melilla (#Spain) on the run. #Morocco‘s riot police prevented them from doing so. To do so, they sometimes closed the border with Spain #Migration #Immigration pic.twitter.com/Fo8iqyluPU

— Ignacio Cembrero (@icembrero) September 3, 2024