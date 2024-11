La Belgique, qui compte une des diasporas marocaines les plus importantes, a quadruplé le nombre de renvois forcés de ressortissants marocains en séjour irrégulier, atteignant 203 personnes.

La secrétaire d’État belge à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), a salué les résultats d’une collaboration accrue avec le Maroc, mise en place en avril dernier. « L’année dernière, seulement 43 personnes avaient été renvoyées de force vers le Maroc, contre 203 cette année, dont 113 après leur sortie de prison« , a-t-elle précisé mercredi.

Ces expulsions ne se font pas sans respecter un cadre strict. L’identification formelle des individus concernés et la délivrance de laissez-passer par les autorités marocaines sont indispensables. Pour garantir l’efficacité et le respect de cette procédure, l’Office des étrangers travaille en étroite concertation avec les représentations diplomatiques marocaines en Belgique.

Lire aussi: Décision de la CJUE: la Belgique réitère son attachement au partenariat UE-Maroc

Cette hausse des expulsions s’inscrit dans le contexte d’une diaspora marocaine bien implantée en Belgique. Avec près de 600.000 personnes d’origine marocaine, représentant plus de 4,8% de la population totale, cette communauté est l’une des plus importantes du pays. Majoritairement concentrée dans des régions comme Bruxelles et Anvers, elle contribue activement à la vie sociale, culturelle et économique belge, tout en faisant face à des défis liés à l’intégration et à la migration.

La multiplication des renvois forcés soulève des débats sur l’équilibre entre gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux. Si le gouvernement belge met en avant l’importance d’une coopération internationale pour résoudre les questions migratoires, des voix s’élèvent pour demander davantage de garanties quant au respect des conditions de ces expulsions.