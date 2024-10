Belgique: enquête sur un Belgo-Israélien soupçonné de crimes de guerre à Gaza

Le parquet fédéral belge a ouvert une enquête cette semaine sur des soupçons de crimes de guerre qui auraient été perpétrés à Gaza par un Belgo-Israélien membre d’une unité d’élite de l’armée israélienne.

« On a ouvert un dossier sur de possibles crimes de guerre« , a indiqué vendredi à l’AFP un porte-parole du parquet fédéral. Cette enquête, ouverte mercredi, « se concentre sur le Belge » qui aurait été actif dans cette unité d’élite avec plusieurs autres binationaux ayant un passeport d’un pays occidental en plus de la nationalité israélienne.

L’enquête judiciaire découle du travail d’un journaliste palestinien, Younis Tirawi, qui a présenté début octobre, notamment sur son compte X, les résultats de ses investigations sur les crimes commis par une unité de snipers baptisée « Refaim » (« Fantôme » en hébreu). Younis Tirawi accuse ces tireurs d’élite des forces israéliennes d’avoir perpétré « des exécutions brutales de civils non armés » dans le territoire palestinien de Gaza.

Dans son enquête, basée notamment sur le témoignage d’un Américain ayant combattu sous l’uniforme israélien, il livre les noms d’une vingtaine de soldats dont ceux de trois Américains, deux Français, un Allemand et un Belge.

🧵1/19 EXCLUSIVE

In an unprecedented & biggest investigation into war crimes in Gaza, we expose the elite & secretive IDF sniper team, the Ghost Unit « Refaim » & their brutal executions of unarmed civilians

Soldiers from Paris, Munich, Illinois, Brussel, Johannesburg, Italy-> pic.twitter.com/0N2asIubvV

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 4, 2024