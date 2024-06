L'équipe marocaine beach-volley, composée de Zouheir Elgraoui et Mohamed Abicha, a battu son homologue de Guinée-Bissau en deux sets à zéro (21/9 et 21/13), jeudi 20 juin 2024 à Martil. © CAVB

L’équipe marocaine masculine de beach-volley s’est qualifiée, dimanche, pour les Jeux olympiques de Paris 2024, en remportant le championnat d’Afrique qui s’est déroulé à Martil.

L’équipe masculine marocaine, composée de Zouheir Elgraoui et Mohamed Abicha, a conservé son titre africain en battant en finale l’équipe du Mozambique en deux sets à zéro (21-18, 21-12).

L’équipe marocaine a atteint la finale en triomphant sur l’équipe sud-africaine, qui a terminé troisième, en deux sets à un (18-21, 21-18, 15-10).

Chez les dames, la sélection égyptienne a décroché son billet pour les Jeux Olympiques de Paris, en remportant le titre africain face à son adversaire nigérian en deux sets à un (15-21, 21-16, 15-08).

L’équipe marocaine féminine s’est contentée de la troisième place après avoir perdu en demi-finale contre son homologue égyptienne.

La présidente de la Fédération royale marocaine de volleyball (FRMVB), Bouchra Hajij, a souligné que l’équipe marocaine masculine de beach-volley continue de dominer au niveau africain, après avoir remporté tous ses matchs lors de ce championnat africain, assurant ainsi sa participation aux Jeux Olympiques pour la deuxième fois consécutive.

Mme Hajij, également présidente de la Confédération africaine de volleyball, a relevé que l’ambition de la sélection marocaine et de la FRMVB est de faire bonne figure aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et d’honorer le beach-volley africain, d’autant plus que les joueurs marocains ont acquis suffisamment d’expérience et font montre de cohésion.

De son côté, le joueur marocain Zouheir Elgraoui a souligné que le titre n’a pas été facile à décrocher, en raison de la qualité de jeu des équipes participantes, qui ont montré des progrès importants par rapport à l’édition précédente, affirmant la détermination de l’équipe nationale à honorer le beach-volley marocain et africain aux Jeux Olympiques.

Ce championnat, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI par la Confédération africaine de volleyball, en coordination avec la FRMVB, a connu la participation des meilleures équipes africaines, avec 17 équipes masculines et 12 équipes féminines.

Il est à noter que Martil accueille, ce lundi, le championnat d’Afrique de beach-volley des moins de 19 ans, qualificatif pour le championnat du monde en Chine.