L’équipe du Maroc de beach soccer disputera à partir de ce vendredi la « Beach soccer Casablanca Cup 2024 », un tournoi amical qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN Egypte 2024). *

L’équipe nationale de beach soccer sera opposée à son homologue belge pour son premier match de ce tournoi, avant d’affronter la Tanzanie, samedi, et la France, le lendemain.

برنامج المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في منافسات كأس الدار البيضاء

🗒️ Program for our National Beach Soccer Team’s matches in the Casablanca Cup pic.twitter.com/NuwT0QxYGm

