L’équipe nationale de beach-soccer s’est largement imposée face à son homologue ivoirienne sur le score de 6 buts à 1, mercredi en match amical disputé au Complexe Mohammed VI de football.

Les réalisations du cinq national ont été l’œuvre de Zouhair Jabbary, Driss Ghannam, Ibrahim Abagli, Anouar El Abassi, Reda Zahraoui et Adnan Oubahri. Un deuxième match amical réunira les deux sélections jeudi à partir de 17h00, au Complexe Mohammed VI de football.

نهاية المباراة الودية الأولى بفوز منتخنا الوطني لكرة القدم الشاطئية أمام منتخب كوت ديفوار

𝗙𝗧. 🇲🇦6-1🇨🇮

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲 for our National Beach Soccer Team against Ivory Coast in the first friendly game pic.twitter.com/xyXqbPxCOB

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 10, 2024