Après les Bayraktar TB2, reçus en 2021, le Maroc s’apprête à recevoir un nouveau lot de drones turcs: le Bayraktar Akinci, modèle plus récent et plus avancé.

Les Forces armées royales devraient recevoir prochainement des drones de nouvelle génération connue sous le nom de Bayraktar Akinci, a-t-on appris de sources turques. Les nouveaux appareils viendront renforcer les capacités de surveillance et de défense du Maroc dans un contexte d’escalade dans ses provinces du Sud.

La commande des drones Bayraktar Akinci, dont la première livraison est prévue pour février 2025, est une suite logique après le succès des Bayraktar TB2. Comparé à ce dernier modèle, le nouveau drone est plus avancé et offre ainsi des améliorations significatives.

D’une hauteur de 4,1 mètres pour une longueur de 12,3 mètres et 20 mètres d’envergure, ce drone est équipé de deux moteurs turbopropulseurs de 750 chevaux chacun pour une vitesse de croisière de 277 km/h tout en atteignant les 361 km/h.

L’Akinci dispose d’une masse maximale de 6.000 kilogrammes au décollage, dont 1.500 kg de charge utile, avec la possibilité de transporter des micro-munitions intelligente de type “MAM-L”, des munitions miniatures guidées par laser “Bozok”, des missiles guidés par laser “Cirit” ainsi que d’autres de hautes précisions comme les “MK-81”, “MK-82” et “MK-83”.

Avec un rayon d’action de 6.000 kilomètres et une autonomie de plus de 24 heures à une altitude de 40.000 pieds, le drone comprend également deux systèmes de communication par satellite et plusieurs technologies radar, à savoir l’air-air, l’anti-collision et le radar à synthèse d’ouverture. “Ses capacités d’intelligence artificielle améliorées permettent la fusion de capteurs en temps réel et la connaissance de la situation, ce qui le rend efficace pour les missions de surveillance et les missions offensives”, explique une source.

3. GÜN | DAY 3 ➤ #MarrakechAirShow2024 ➤ Ay Yıldızın Temsil Gücü! 🇹🇷🇲🇦✈️ 📍 Fas | Morocco pic.twitter.com/S1aIMwufNb — BAYKAR (@BaykarTech) November 2, 2024

Récemment, lors du Marrakech Air Show 2024, où le géant turc Baykar exposait ses drones, un modèle réduit du Bayraktar Akinci était présent sur le stand du constructeur. Ce dernier arborait même la cocarde des Forces royales air.