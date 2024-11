Lors de la conférence de presse en marge de la défaite de la Tunisie contre la Gambie, Kaïs Yaâkoubi a tenu des propos scandaleux envers les binationaux Marocains et Algériens. Détails.

Le sélectionneur tunisien, Kaïs Yaakoubi, serait-il mauvais perdant ? Qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2025 qui se tiendra au Maroc, son équipe a perdu son dernier match des éliminatoires contre la Gambie (0-1).

En conférence de presse, le coach a tenu des propos scandaleux envers les fédérations marocaines et algériennes. Yaakoubi s’en est surtout pris aux binationaux des deux sélections.

“Pourquoi la sélection nationale n’est plus performante ? Vous devez poser les bonnes questions”, a ainsi commencé Yaakoubi son dérapage avant d’accuser le Maroc et l’Algérie de pratiquer des méthodes “déloyales” pour attirer de bons profils en sélection.

“Vous croyez que l’Algérie et le Maroc ramènent des joueurs binationaux, comme Gouiri et Cherki gratuitement ? Non, absolument non”, poursuit le Tunisien. Selon lui, les Verts “mettent le paquet pour s’offrir des joueurs binationaux”.

“J’ai déjà côtoyé un entraîneur des gardiens de but de la sélection qui a fait deux Coupes du Monde et deux CAN avec l’équipe d’Algérie. Il m’a raconté des choses incroyables que vous ne pouvez pas imaginer ce qu’ils font pour attirer ces footballeurs”, lâche Yaakoubi.

Malgré ses propos déplacés envers les binationaux, le technicien tunisien espère que « la Fédération tunisienne de football mette en place ces mêmes stratégies” dans le but, dit-il, de « s’allouer des footballeurs de premier rang ».