Bank of Africa vient de lancer une nouvelle plateforme de marque commerciale «Dima Kayn L’hal» qui promet une meilleure relation client avec l’accent mis sur la proximité, l’expertise et l’accessibilité.

Orientée solution, cette solution est le fruit nombreuses initiatives d’innovation bancaire et d’amélioration de l’expérience client, indique le groupe bancaire dans un communiqué.

La nouvelle plateforme reflète l’engagement de Bank of Africa à fournir le meilleur des services bancaires à tous ses clients, aussi bien particuliers qu’entreprises, et à améliorer leur expérience bancaire en mettant à leur disposition un large portefeuille de produits et services innovants.

Cette plateforme de marque emploie un ton direct avec le claim disruptif Dima Kayn L’hal, qui explique que la banque est en phase avec la vie et le mode d’expression de ses clients.

« Ce claim met aussi en avant l’engagement de la banque au travers de son écoute et de son expertise à leur fournir des solutions créatives et adaptées pour transformer leurs besoins en projets et leurs projets en succès« , affirme le communiqué.

Cette nouvelle plateforme se base sur une stratégie de Brand Equity. Elle met ainsi l’accent sur les engagements clés du groupe Bank of Africa envers ses clients et son environnement de manière générale. Dans ce cadre, sont mis en relief plusieurs principes, dont à leur tête l’expertise, la proximité, la centricité client et l’accessibilité.

«Cette nouvelle promesse se matérialise par une large gamme de solutions bancaires et para-bancaires innovantes pour tous ainsi que des offres avantageuses et accessibles en termes de tarification et d’usage», souligne Bank Of Africa.

Une importante campagne de lancement est déployée courant ce mois à travers une série de capsules vidéos et affiches avec un traitement moderne et en rupture avec les codes habituels de la banque.

Les nouvelles capsules de Bank of Africa se déroulent dans une agence reconstituée adoptant la technique du one shot avec changement de décor instantané. Chaque capsule met en situation un défi rencontré par un client ou un prospect, le conseiller lui propose dès lors la solution la mieux adaptée.