Au cœur de la station balnéaire de référence à Bouznika, Bahia Golf Beach, les résidences front de mer se dévoilent dans un écrin de quiétude et d’élégance. Ce Resort novateur mêle avec brio douceur de vivre au bord de l’océan, expérience golfique et plusieurs activités pour se divertir et s’épanouir. Découvrez ses appartements haut de gamme, conçus comme de véritables havres de paix et de confort, pour vivre l’exceptionnel au quotidien.

Découvrez le projet



Idéalement situé sur la route côtière, entre Casablanca et Rabat, Bahia Golf Beach Bouznika bénéficie d’une localisation attractive et d’un accès aisé par l’autoroute. Ce complexe intimiste et sécurisé se niche au sein d’un domaine paysager, bordé par une plage de 3 km et sa corniche aménagée.

D’emblée, on est séduit par la beauté du panorama: l’océan à perte de vue, un magnifique golf 18 trous, une promenade sur la plage , des piscines aux reflets étincelants et de somptueuses unités résidentielles (appartements, villas, duplex) à l’architecture élégante, promesse d’une beauté intérieure hors du commun. Vous l’aurez compris, tout ici est pensé pour offrir un cadre de vie des plus agréables.

Un écrin de quiétude avec vue sur l’océan

Que vous soyez à la recherche d’une résidence secondaire ou à la recherche d’un investissement locatif, succombez à l’appel de l’océan dans l’un des appartements déclinés en espace de vie allant jusqu’à 312 m².

Grâce à leurs larges ouvertures en vues frontales ou latérales, ces cocons baignés de lumière dévoilent de magnifiques vues sur l’Atlantique. À proximité des plus belles piscines de la station et du parcours de golf, ces biens incarnent un nouveau standard de confort et de raffinement pour vivre intensément chaque instant.

Chaque appartement bénéficie de finitions intérieures de haute qualité, assurant un confort et une élégance remarquables. Les sols en marbre ou en parquet, les portes en bois massif, les cuisines entièrement équipées, et les salles de bain luxueuses sont quelques-unes des caractéristiques qui font des résidences de Bahia Golf Beach Bouznika un lieu de vie unique.

