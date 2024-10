Un séisme d’une magnitude de 4,4 sur l’échelle de Richter a été enregistré ce mardi matin à 10h01 près d’Azrou, à 30 km d’Ifrane.

Ce tremblement de terre a eu lieu dans la matinée de ce mardi 15 octobre 2024, à 10h01, heure locale, près d’Azrou, dans la région de Fès-Meknès, selon un rapport de l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) espagnol.

Selon les données préliminaires, le séisme s’est produit à une faible profondeur de 10 km. Les tremblements de terre superficiels sont ressentis plus fortement, car ils se trouvent plus près de la surface.

La magnitude exacte, l’épicentre et la profondeur du séisme pourraient être révisés dans les prochaines heures, à mesure que les sismologues examineront les données et affineront leurs calculs, ou que d’autres agences publieront leurs rapports.

#Earthquake (#زلزال) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.5 || 25 km S of #Azrou (#Morocco) || 9 min ago (local time 10:01:40). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/7o4uJf3P6O — EMSC (@LastQuake) October 15, 2024

D’autres agences et instituts ont signalé le même séisme, notamment, l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère (IPMA) qui a évalué le séisme à une magnitude de 3,8, le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ) avec une magnitude de 4,1 et aussi le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC) avec une magnitude de 4,5.

Le directeur de l’Institut National de Géophysique, Nasser Jebbour, a précisé que l’épicentre du tremblement de terre se trouve dans la commune de Sidi El Makhfi, situé dans la province d’Ifrane.

Dans des déclarations à SNRTnews, il a indiqué que la secousse avait été très ressentie, mais qu’aucune perte matérielle ou humaine n’avait été signalée.