L’athlète marocain Omar Ait Chitachen a remporté, la 3e édition du Semi-marathon International Géoparc M’goun d’Azilal, qui s’est déroulée, dimanche avec la participation de plus de 1500 athlètes marocains et internationaux.

Ait Chitachen a parcouru la distance de 21 km en 1h 03mn 01sec, devant l’athlète Kenyan Zacharia Krop entré deuxième en enregistrant un timing de 1h 03mn 15 sec. L’autre marocain Hicham Ouladha a remporté la troisième place (1h 03mn 27 sec).

Dans la catégorie Dames, l’athlète Kenyane Violah Jepchumba Kilonzo est arrivée première en parcourant la distance de la course en 1h, 11 min et 26 secondes, devançant sa coéquipière Ludwina Chepngetich avec un chrono de 1h, 12 min et 13 secondes. La coureuse marocaine Kaoutar Farkoussi a escaladé la troisième marche du podium, en réalisant un chrono de 1h 15mn 41s.

Dans l’épreuve des 5 km, organisée en parallèle au semi-marathon, les athlètes marocains se sont considérablement distingués en remportant les trois premières places du podium dans les catégories hommes et femmes.

Ainsi, Mustapha Guerroum de Azilal a remporté cette course en réalisant un chrono de 14mn 10sec devant Mohamed Ait Taghzant (Azilal), arrivé deuxième avec un temps de 14mn 12sec au moment où la troisième place est arrivée à Zineddine Ouria représentant Béni Mellal ( 14mn 18sec).

Chez les dames, Fatima Aafir (Khénifra) est rentrée première après s’être imposée sur Fadoua Rohdine (Azilal) et Chaimaa Bahamo (Azilal) arrivées respectivement deuxième et troisième.

Dans une déclaration à la MAP, Abderrahmane Essofi, président de l’Association Achbal-Tamda, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de la 3ème édition de ce semi-marathon, qui a vu la participation d’athlètes de haut niveau représentant le Maroc et plusieurs autres pays, dont le Kenya et l’Éthiopie.

Il a salué la performance remarquable de l’athlète Omar Ait Chitachen, qui a réalisé un exploit exceptionnel dans sa ville natale en battant le record de la compétition, soulignant que la région montagneuse d’Azilal regorge de jeunes talents prometteurs dans le domaine sportif.

Le vainqueur de cette édition, l’athlète marocain Omar Ait Chitachen a exprimé sa fierté d’avoir battu le record du marathon, rappelant que la course a été marquée par une concurrence intense entre coureurs marocains et kényans et par la difficulté des parcours due aux pentes et aux conditions climatiques conséquentes à l’altitude.

Organisée par l’Association Achbal Tamda-Azilal pour l’athlétisme en partenariat avec l’Association du géoparc M’goun et sous la supervision de la Fédération Royale marocaine d’athlétisme (FRMA), cette grande manifestation sportive au niveau de la province montagneuse d’Azilal a connu la participation de plus de 1500 athlètes marocains et internationaux dont certains représentant le Kenya et l’Ethiopie.

Le coup d’envoi de la 3-ème édition du Semi-marathon Géoparc M’goun et de l’épreuve des 5 kilomètres a été donné par le gouverneur de la province d’Azilal, Hassan Benkhayi, en présence des élus et autorités de la province.