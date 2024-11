L’international marocain Ayoub El Kaabi a une nouvelle fois brillé en inscrivant un triplé lors de la victoire éclatante de l’Olympiakos face à l’AEK Athènes (4-1), ce dimanche 24 novembre, lors de la 12ᵉ journée de la Super League grecque.

El Kaabi a ouvert le score dès la 7e minute du match, en convertissant un penalty avec sang-froid. Cette ouverture rapide a permis à son équipe de prendre le contrôle du match dès les premières minutes. Mais l’attaquant marocain ne s’est pas arrêté là.

À la 49e minute, il a doublé la mise d’un superbe tir qui a laissé le gardien adverse sans réaction. Et comme si cela ne suffisait pas, seulement deux minutes plus tard, à la 51e minute, El Kaabi a inscrit son troisième but, scellant ainsi son triplé et mettant son équipe sur une voie royale vers la victoire.

Cette performance exceptionnelle a non seulement permis à l’Olympiakos de s’imposer avec autorité, mais elle a également renforcé la réputation d’El Kaabi en tant que buteur prolifique en Grèce.

Depuis son arrivée, l’attaquant marocain de 31 ans a su s’imposer comme un atout précieux pour son équipe, enchaînant les buts et contribuant de manière significative aux succès de son club.

Le triplé d’Ayoub El Kaabi s’inscrit dans la lignée de ses performances impressionnantes sous le maillot des Lions de l’Atlas et en club, où il continue de prouver sa valeur sur la scène européenne avec des performances remarquables en Europa Ligue et en Ligue conférence.

Un autre exploit remarquable pour l’attaquant marocain, qui confirme son excellent état de forme et sa grande efficacité devant le but et qui ne manquera pas d’attirer l’attention des observateurs, renforçant ainsi sa place parmi les meilleurs attaquants du championnat grec.