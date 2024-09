Depuis le début du mois d’août, plusieurs régions du Maroc connaissent des averses orageuses importantes, souvent suivies d’inondations. Une nouvelle alerte a même été émise ce lundi. H24Info a contacté la Direction générale de la météorologie afin d’en savoir plus sur la multiplication de ces phénomènes météorologiques.

La Direction générale de la météorologie a annoncé des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent ce lundi dans plusieurs provinces du Royaume. Il s’agit de la énième d’une longue série d’alertes météo similaires lancées par l’établissement étatique au cours des dernières semaines. Et ces phénomènes ont été souvent suivis d’inondations mortelles.

H24Info a contacté le directeur de la communication de la Direction générale de la météorologie (DGM), Lhoussaine Youabed, afin de comprendre les causes de la multiplication des averses orageuses en plein été au Maroc. Celui-ci nous a expliqué que quatre facteurs climatiques principaux contribuent aux averses orageuses enregistrées récemment au Maroc.

Il s’agit d’abord du passage des systèmes frontaux qui s’explique par l’approche d’un système dépressionnaire (très basse pression), souvent accompagnée de masses d’air froid en altitude favorisant la formation de nuages convectifs (orageux).

Le contraste thermique fait également partie des facteurs. «Une différence marquée entre l’air très chaud près de la surface et de l’air assez froid en altitude engendre de l’instabilité atmosphérique orageuse.»

Un troisième facteur contribuant aux averses orageuses est lié au taux élevé d’humidité: l’apport d’humidité depuis l’océan Atlantique ou la Méditerranée nourrit les nuages et renforce les averses orageuses.

Enfin, l’effet du relief figure parmi les principaux facteurs climatiques contribuant aux averses orageuses. «Les chaînes de montagnes comme l’Atlas favorisent la montée rapide de l’air chaud vers la haute altitude; un facteur favorable aux éclats d’orages».

Par ailleurs, Lhoussaine Youabed a révélé que les régions montagneuses comme l’Atlas sont plus sujettes aux orages en raison de la convection de l’air chaud le long des pentes. Le Sud peut également recevoir des averses dues à la montée du front intertropical (FIT).

En revanche, les plaines côtières sont peu inquiétées en raison de l’absence de reliefs. Ces régions sont ainsi moins sujettes aux contrastes thermiques entre les basses couches et les couches supérieures, et donc moins propices à la formation des orages. Cependant, il peut parfois y avoir un débordement de l’instabilité depuis les reliefs vers les régions côtières, nuance le responsable de la DGM.

S’agissant de la durée de ces averses orageuses, Lhoussaine Youabed a fait savoir que «cette semaine, une instabilité persistante est attendue dans les régions de l’Atlas, ses versants Est, ainsi que dans le Sud et le Sud-Est du pays. La DGM prévoit des orages et parfois de la grêle dans les régions du Moyen et du Haut Atlas, dans le Sud-Est, et dans le Sud de la région orientale».

L’expert a conclu en soulignant que ces averses «sont normales, surtout en fin d’été et au début d’automne». En effet, durant ces périodes, les masses d’air froid en altitude peuvent rencontrer de l’air chaud en surface accumulé durant l’été. Cette transition entre les saisons est propice aux contrastes thermiques et aux phénomènes d’instabilité atmosphérique, entraînant des orages.