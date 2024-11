Le Bitcoin a dépassé dimanche les 80.000 dollars pour la première fois de son histoire, dopé par la perspective d’un assouplissement réglementaire favorable aux monnaies numériques qui pourrait être mis en place avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

La première devise numérique par capitalisation a dépassé ce seuil aux alentours de 12H00 GMT pour atteindre un plus haut de 80.116 dollars, avant de redescendre légèrement.

Elle avait atteint jeudi la barre des 75.000 dollars, dépassant son record de mars dernier.

Le bitcoin est coté en continu, y compris le dimanche.

Depuis les résultats de l’élection présidentielle américaine, son cours s’est envolé à l’unisson du dollar.

Donald Trump s’est en effet engagé durant sa campagne électorale à faire des Etats-Unis « la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies ».

En se posant comme le chantre des cryptomonnaies, l’ex-homme d’affaires a pris le contrepied du gouvernement Biden, considéré comme partisan d’une régulation stricte d’un secteur controversé, qui échappe largement au contrôle des institutions.

« Il y aura des investissements importants et les États-Unis disposeront d’une réserve stratégique de bitcoins », avance auprès de l’AFP Charles Morris, analyste chez ByteTree.

Selon lui, « les pays sceptiques à l’égard des crypto-monnaies, comme le Royaume-Uni où les ETF adossés bitcoin sont toujours interdits, réfléchiront à nouveau ».

Même tonalité pour Stéphane Ifrah, analyste chez Coinhouse, pour qui l’élection américaine va permettre de donner un nouvel élan an bitcoin.

Jusque-là, souligne-t-il auprès de l’AFP, « le bitcoin était dans une phase de congestion. Il avait accumulé un potentiel de hausse qui a été libéré par le scrutin américain ».

La suite ? d’autres records, avance Stéphane Ifrah, pour qui la hausse du cours va se confirmer dans les prochains jours voire semaines. « Le prochain palier pour moi, c’est les 100.000 dollars », avance-t-il.

You might want to buy Bitcoin. pic.twitter.com/mEjFNOACgm

— Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) November 6, 2024