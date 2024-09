Automobile: le Maroc dépasse la Chine avec 15,1 MM d'euros de chiffre d'affaire

Le Maroc surpasse la Chine en termes de chiffre d’affaires généré par les exportations automobiles. Dans le détail, le Maroc a généré en 2023 15,1 MM d’euros, contre 13,6 MM d’euros pour la Chine, soit une différence de 1,5 milliard d’euros.

“Selon l’Office des changes du Maroc et l’Association des constructeurs automobiles européens, l’exportation automobile a généré pour le Maroc en 2023 un chiffre d’affaires de 15,1 MM d’euros, contre 13,6 MM d’euros du côté de la Chine”, fait savoir Maghreb-Intelligence. Toutefois, la Chine reste en tête en termes de volume de voitures exportées avec près de 782.000 véhicules, contre 536.000 pour le Maroc.

Le succès du Maroc dans le secteur automobile est en grande partie dû à l’implantation des usines des marques telles que Dacia, une filiale de Renault, ainsi que Stellantis. Un atout qui fait bénéficier le Royaume au niveau de plusieurs pôles industriels, notamment à Tanger et Kénitra, où sont produits des modèles comme la Sandero et la Citroën Ami. Dacia assemble d’ailleurs plus de véhicules au Maroc qu’en Roumanie, même si les modèles fabriqués en Roumanie ont une valeur ajoutée plus élevée.

Dans ce contexte, le gouvernement marocain a pour objectif, d’ici 2025, d’atteindre une production annuelle d’un million de voitures. La capacité de production actuelle est de 700.000 unités, avec un réseau de plus de 230 fournisseurs et 220.000 emplois créés dans le secteur. Entre 2020 et 2023, la production automobile au Maroc a augmenté de 63%, consolidant ainsi sa place de leader en Afrique, derrière l’Afrique du Sud.