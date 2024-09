Le gouvernement envisage de reporter l’application la norme antipollution Euro 6 pour l’homologation des véhicules neufs au Maroc de deux ans, alors qu’elles devait entrer en vigueur début 2025.

Voici une bonne nouvelle pour les concessionnaires qui peinent à liquider leurs modèles qui ne répondent pas à la norme Euro 6.

Cette orientation gouvernementale a été révélée par un projet de décret conjoint du ministre des Transports et de la Logistique et de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

Le projet de décret consultable sur le site du Secrétariat général du gouvernement (SGG) concerne la définition des conditions d’homologation des véhicules en fonction des émissions de polluants conformément aux exigences du moteur et du carburant.

Selon le projet de décret conjoint, l’application des normes d’émission des polluants selon les critères «Euro 6» pour lutter contre la pollution des véhicules pourrait être reportée de deux ans pour les véhicules des catégories N1, N2, N3, M3 et M2.

Le projet de décret précise que cette mesure est prise «dans le contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, l’inflation, les difficultés d’approvisionnement et l’instabilité des prix du carburant, ainsi que les coûts associés aux nouvelles normes qui menacent le renouvellement du parc de transport terrestre».

Le projet indique également que le report de l’entrée en vigueur des nouvelles normes affectera le succès des programmes de renouvellement de la flotte lancés par le ministère des Transports et de la Logistique, notamment le programme «Safe Autocar», qui vise à encourager les professionnels du transport routier à acquérir des véhicules équipés de dispositifs de sécurité routière, afin d’améliorer le transport routier. En effet, le coût d’achat des nouveaux véhicules augmentera de 5 à 12 % selon les marques.

Il est à préciser que le report de l’application du décret sera de 24 mois pour les procédures d’homologation et de 36 mois pour les procédures d’enregistrement.

Pour rappel, la norme Euro 6 est une norme environnementale en vigueur depuis septembre 2015 en Europe. Elle a pour objectif de limiter les émissions de certains gaz polluants provenant de véhicules routiers en obligeant les constructeurs à produire des voitures et des camions plus propres. Dans ce cadre, les constructeurs doivent respecter des taux d’émissions de particules et d’oxydes d’azote (NOx) de plus en plus bas.