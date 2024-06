Avec son premier centre d’essai automobile en Afrique érigé dans la ville d’Oued Zem (Khouribga), le Maroc confirme une fois de plus son leadership automobile continental ainsi que l’évolution remarquable de son écosystème automobile à la fois accueillant et sûre pour les constructeurs et les clients internationaux.

Le Royaume n’a eu de cesse de mettre en place des stratégies soutenues de développement de son industrie dans différents secteurs d’activités représentatifs à l’image de l’automobile qui a érigé le Maroc en leader continental avec l’implantation récente de constructeurs et ingénieristes mondiaux, la résultante de ses nombreux atouts dont la stabilité politique et sociale, son cadre juridique adapté et sa main-d’œuvre hautement qualifiée.

Preuve en est, le choix d’UTAC, premier groupe français international qui opère dans les domaines de la mobilité terrestre, de s’implanter en 2023 au Royaume afin d’ouvrir son premier centre d’essai automobile en Afrique dans la commune de Oued Zem.

Ce centre baptisée « Morocco Mobility & Automotive Centre » et le premier du genre en Afrique propose plus de 30 km de pistes pour les essais de vitesse, d’endurance, de fiabilité, de pentes, de freinage et une dizaine d’autres essais qui confortent la position du Royaume en tant que terre d’accueil des grands noms de l’automobile au niveau mondial.

Dans une déclaration à la MAP, Anis Tebib, vice-président Sales & Marketing au sein du groupe UTAC a souligné que la stabilité offerte par le Royaume, son écosystème automobile parfaitement accueillant et son secteur automobile particulièrement dynamique sont autant de raisons ayant poussé le groupe à s’implanter au Royaume à Oued Zem à 1h30 de Casablanca.

M. Tebib a fait savoir que le Groupe dispose de centres d’essais et de laboratoires en France, au Royaume-Uni, en Finlande, aux USA, en Allemagne ainsi que des filiales en Chine, en Corée et au Japon, relevant que le choix de s’installer au Maroc est justifié par le climat favorable du Royaume qui offre d’excellentes conditions d’essai tout au long de l’année ainsi que sa proximité géographique des plus grands constructeurs et équipementiers automobiles du monde.

L’ouverture de ce nouveau centre au Maroc, axé sur le secteur de la mobilité, répond à l’ambition du Groupe de répondre aux demandes de ses clients internationaux, a-t-il fait savoir, indiquant que pour relever les défis de l’industrie automobile, ce nouveau centre s’efforce d’offrir aux clients des solutions de pointe pour améliorer leurs produits.

Infrastructures

Et M. Tebib de faire savoir que UTAC Maroc est implanté sur plus de 500 hectares comprenant pistes et bâtiments, entièrement conçus pour répondre aux nouvelles attentes des clients internationaux, faisant remarquer que le groupe y propose des essais sur pistes ou en laboratoires dans ses différents domaines d’expertise connus et reconnus, tels que, les essais de développement et de validation, l’homologation et la réglementation, la certification, les activités de formation axées sur l’organisation et l’exécution d’événements d’entreprise tels que les lancements de produits ou les essais privés.

Pour ce qui est des essais automobiles, ceux-ci représentent une vaste palette de tests, a-t-il fait observer, citant à ce titre les tests de la liaison au sol, les émissions de pollution, l’ADAS, la conduite et la maniabilité ainsi que l’acoustique réalisés sur plus de 30 km de pistes asphaltées et répondant aux normes internationales.

Il a également rappelé que le Royaume dispose d’une infrastructure pour assurer l’accueil, l’hébergement et la logistique dans un environnement parfaitement sécurisé et confidentiel, précisant que UTAC travaille avec les plus grands constructeurs automobiles du monde entier, tant dans le domaine des véhicules légers, que des poids lourds ou des deux-roues.

Les clients du Centre d’Oued Zem proviennent d’Europe mais également du Maroc. Notre centre dispose d’infrastructures événementielles conçues pour répondre aux besoins des clients, bâtiments réceptifs modulables, pistes urbaines, routières, aire plane ainsi que des salles de formation, a dit Tebib.