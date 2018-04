BMCE Bank lance le service de recharge «Tag Jawaz» via BMCE Direct

Dans le cadre de sa politique d’innovation, BMCE Bank signe un partenariat avec les Autoroutes Du Maroc (ADM) dans le but d’enrichir ses services de banque à distance en mettant en place un nouveau service de paiement «TAG JAWAZ » opérationnel sur le site et l’application mobile de BMCE Direct.

Les clients de BMCE Bank peuvent désormais recharger facilement leur « TAG JAWAZ » en toute sécurité sur la plateforme BMCE Direct. Cette dernière offre également plus d’une vingtaine d’autres fonctionnalités de paiement de factures en ligne (eau, électricité, télécom, taxes et impôts, etc.).

Accordant une place centrale à l’innovation des offres, BMCE Bank traduit son positionnement de banque connectée et son engagement fort vis-à-vis de ses clients par la mise en place de nombreux services multicanaux pour accompagner quotidiennement sa clientèle.