Ouvert au public ce mercredi, le Salon Auto Expo a connu une grosse affluence et promet une fréquentation record d'ici le 22 avril, jour de sa clôture. Les 33 marques automobiles et 13 marques de motos ont sorti le grand jeu et présenté leurs derniers modèles dont certains ne sont pas encore commercialisés. Visite guidée en vidéo.

