Vidéo. La Ford Fiesta fait peau neuve

Ford et SCAMA-Auto Hall ont présenté récemment la Nouvelle Ford Fiesta, une 8e génération qui joue la carte de l'élégance et du haut de gamme.

40 ans après sa première apparition, le succès de la Fiesta ne se dément pas. Avec un design plus punchy et une touche supplémentaire d’élégance et de fluidité, ce nouveau modèle séduit au premier coup d'oeil, avec un aspect plus premium.

Le nouveau design intérieur de Ford s’attaque à la simplification de gestion des commandes de bord, désormais beaucoup plus intuitives. La disposition de l’écran central a permis de réduire de moitié le nombre de boutons sur le tableau de bord par rapport à la version précédente.

Avec 71 mm supplémentaires en longueur et 13 mm en largeur, l'habitacle s'agrandit et offre aux passagers des sièges arrière un espace aux genoux plus confortable.

Le hayon est également plus large pour faciliter l'accès au coffre et l’espace de stockage de la boîte à gants a été augmenté de 20%.

Côté motorisation, ce nouveau modèle sera équipé du moteur Essence 1.0 litre EcoBoost en versions 85 ch avec boite manuelle et 100 ch, associé à une boîte automatique à six rapports. Enfin, le 1,5 litre TDCi développant 85 ch sera équipé d’une boite manuelle à 6 vitesses.

La Fiesta sera disponible au Maroc en cinq portes et en trois versions: la Trend, la Trend plus et la Titanium à partir de 145.000 DH.